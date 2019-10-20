Александр Гвоздик вторые сутки в больнице Филадельфии

Боксер пожаловался на головную боль. "Врачи что-то увидели на снимках", - уточнил тренер харьковчанина Тедди Атлас.
19 октября, после поражения от Артура Бетербиева украинца Александра Гвоздика доставили в больницу в Филадельфии и наш боксер все еще находится под присмотром врачей, сообщает Укринформ.
"Я по-прежнему здесь, рядом с Александром. Привел его вчера в больницу, потому что у Гвоздика болела голова от пропущенных ударов. Его обследовали, сделали снимки, что-то там увидели. Через 6 часов сделали еще один снимок и предложили на всякий случай остаться там еще на 24 часа. Поэтому мы отменили его перелет, он останется здесь со мной, а потом у меня дома в Нью-Йорке. Сначала убедимся, что ему ничего не угрожает. В понедельник он отправится домой. С ним все в порядке", - рассказал тренер Гвоздика Тедди Атлас.
Напомним, что это поражение стало первым в профессиональной карьере Александра Гвоздика. До этого 32-летний украинец выиграл 17 поединков подряд.
Завтра все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
20 октября 1924 - в эфире прозвучала первая в Украине радиопередача - трансляция Радиоконцерта из Харькова. В этот день отмечают Всемирный день статистики, Международный день авиадиспетчера, а также Международный день повара.
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