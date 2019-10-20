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20.10.2019  11:40   

Александр Гвоздик вторые сутки в больнице Филадельфии

Боксер пожаловался на головную боль. "Врачи что-то увидели на снимках", - уточнил тренер харьковчанина Тедди Атлас.


://ukrinform.ru

19 октября, после поражения от Артура Бетербиева украинца Александра Гвоздика доставили в больницу в Филадельфии и наш боксер все еще находится под присмотром врачей, сообщает Укринформ.

"Я по-прежнему здесь, рядом с Александром. Привел его вчера в больницу, потому что у Гвоздика болела голова от пропущенных ударов. Его обследовали, сделали снимки, что-то там увидели. Через 6 часов сделали еще один снимок и предложили на всякий случай остаться там еще на 24 часа. Поэтому мы отменили его перелет, он останется здесь со мной, а потом у меня дома в Нью-Йорке. Сначала убедимся, что ему ничего не угрожает. В понедельник он отправится домой. С ним все в порядке", - рассказал тренер Гвоздика Тедди Атлас.

Напомним, что это поражение стало первым в профессиональной карьере Александра Гвоздика. До этого 32-летний украинец выиграл 17 поединков подряд.

Источник:   Укринформ
 Тэги:  харьков, бокс, гвоздик, гражданин, нокдаун
 
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