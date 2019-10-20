20.10.2019 10:31

Определились все соперницы, которые попытаются отобрать у харьковчанки титул чемпионки Итогового турнира WTA

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич последней квалифицировалась на Итоговый турнир WTA, который пройдет в китайском Шэньчжэне.



Элина Свитолина / Getty Images

Именитая представительница харьковской школы тенниса уже побеждала швейцарскую теннисистку в августе на турнире Roger Cup серии Премьер 5 в Торонто. Белинда Бенчич добыла путевку на престижный турнир благодаря выходу в финал Кубка Кремля.

Ранее участие в Итоговом турнире WTA обеспечили австралийка Эшли Барти, представительницы Чехии Каролина Плишкова и Петра Квитова, японка Наоми Осака, Симона Халеп из Румынии, канадка Бьянка Андрееску.

Участницы будут разделены на две группы, после чего две лучшие теннисистки из каждой группы выйдут в полуфинал. Прошлогодней победительницей является Элина Свитолина.

Ранее Элина прокомментировала свою квалификацию на Итоговый турнир WTA.

"Я очень взволнована. Финал WTA занимает особое место в моем сердце. Именно на этом турнире я завоевала самый важный титул в карьере.

Очень рада, что прошла квалификацию на свой третий WTA Finals, и я с нетерпением жду своей первой поездки в Шэньчжэнь", - цитирует Свитолину официальный сайт WTA.

Напомним, что украинка третий раз подряд выступит на Итоговом турнире. В прошлом году Свитолина обыграла в финале Итогового турнира американку Слоан Стивенс.