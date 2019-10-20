Главная Новости Спорт Определились все соперницы, которые попытаются отобрать у харьковчанки титул чемпионки Итогового турнира WTA
20.10.2019  10:31   

Определились все соперницы, которые попытаются отобрать у харьковчанки титул чемпионки Итогового турнира WTA

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич последней квалифицировалась на Итоговый турнир WTA, который пройдет в китайском Шэньчжэне.


Элина Свитолина / Getty Images

Именитая представительница харьковской школы тенниса уже побеждала швейцарскую теннисистку в августе на турнире Roger Cup серии Премьер 5 в Торонто. Белинда Бенчич добыла путевку на престижный турнир благодаря выходу в финал Кубка Кремля.

Ранее участие в Итоговом турнире WTA обеспечили австралийка Эшли Барти, представительницы Чехии Каролина Плишкова и Петра Квитова, японка Наоми Осака, Симона Халеп из Румынии, канадка Бьянка Андрееску.

Участницы будут разделены на две группы, после чего две лучшие теннисистки из каждой группы выйдут в полуфинал. Прошлогодней победительницей является Элина Свитолина.

Ранее Элина прокомментировала свою квалификацию на Итоговый турнир WTA.

"Я очень взволнована. Финал WTA занимает особое место в моем сердце. Именно на этом турнире я завоевала самый важный титул в карьере.

Очень рада, что прошла квалификацию на свой третий WTA Finals, и я с нетерпением жду своей первой поездки в Шэньчжэнь", - цитирует Свитолину официальный сайт WTA.

Напомним, что украинка третий раз подряд выступит на Итоговом турнире. В прошлом году Свитолина обыграла в финале Итогового турнира американку Слоан Стивенс.

Источник:   isport
 Тэги:  теннис, свитолина, харьков, победа, турнир, wta
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.10 Спорт Шахтер перед Динамо одержал в Харькове разгромную победу - 6:0 03.10 Спорт Харьковчанка в тяжелейшем поединке добилась победы и на обязательном Премьере в Пекине и в заочном противостоянии на WTA 30.09 Спорт Пекинский реванш за Майами: двумя брейками харьковчанка победила "неудобную" китаянку
 
 

Видео

После боя с Бетербиевым Гвоздик был госпитализирован. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 