Определились все соперницы, которые попытаются отобрать у харьковчанки титул чемпионки Итогового турнира WTA

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич последней квалифицировалась на Итоговый турнир WTA, который пройдет в китайском Шэньчжэне.
Именитая представительница харьковской школы тенниса уже побеждала швейцарскую теннисистку в августе на турнире Roger Cup серии Премьер 5 в Торонто. Белинда Бенчич добыла путевку на престижный турнир благодаря выходу в финал Кубка Кремля.
Ранее участие в Итоговом турнире WTA обеспечили австралийка Эшли Барти, представительницы Чехии Каролина Плишкова и Петра Квитова, японка Наоми Осака, Симона Халеп из Румынии, канадка Бьянка Андрееску.
Участницы будут разделены на две группы, после чего две лучшие теннисистки из каждой группы выйдут в полуфинал. Прошлогодней победительницей является Элина Свитолина.
Ранее Элина прокомментировала свою квалификацию на Итоговый турнир WTA.
"Я очень взволнована. Финал WTA занимает особое место в моем сердце. Именно на этом турнире я завоевала самый важный титул в карьере.
Очень рада, что прошла квалификацию на свой третий WTA Finals, и я с нетерпением жду своей первой поездки в Шэньчжэнь", - цитирует Свитолину официальный сайт WTA.
Напомним, что украинка третий раз подряд выступит на Итоговом турнире. В прошлом году Свитолина обыграла в финале Итогового турнира американку Слоан Стивенс.
Завтра все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
20 октября 1924 - в эфире прозвучала первая в Украине радиопередача - трансляция Радиоконцерта из Харькова. В этот день отмечают Всемирный день статистики, Международный день авиадиспетчера, а также Международный день повара.
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