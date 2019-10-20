Защитник харьковской команды забил на свой день рождения победный гол в противостоянии с киевлянами

Послематчевый комментарий главного тренера "Металлиста 1925" Андрея Демченко
В рамках 14-го тура Первой лиги "Металлист 1925" в родных стенах одолел "Оболонь-Бровар" со счетом 2: 1.
После поединка против "Оболони Бровар" экспресс-комментарий клубной пресс-службе дал защитник Дмитрий Поспелов.
- Я считаю, что матч оправдал ожидания. Играли против очень хорошие команды. Поздравляю всех с победой, у меня сегодня День рождения и получилось вот такое праздник.
"Сегодня был настоящий мужской бой" - подчеркнул в послематчевом комментарии главный тренер "Металлиста 1925" Андрея Демченко
- Поздравляю всех с победой: поклонников футбола, харьковчан, руководителей клуба. Игра была тяжелой. Сегодня мы увидели противостояние команд, которые находятся на верху турнирной таблицы, поэтому был достаточно серьезный накал. С первых минут было заметно, что обе команды очень серьезно настроены на игру. Мы знали, что легкой прогулки для нас не будет. Сегодняшняя игра - это настоящий мужской бой. Мы очень тщательно к матчу подготовились, знали, что "Оболонь" - организованная команда, прежде всего, что касается действий в обороне. Моменты же были у обеих команд, но в конце соперник нас прижал к воротам и создал много проблем. Я благодарен ребятам за то, что они выстояли и при такой игре пытались играть в футбол, а не бить мягкие
А еще нам, так сказать, повезло, что сегодня свой День рождения праздновал Дмитрий Поспелов, который к тому же забил победный гол! Мы все делаем правильно, подтверждением чему наша победа.
- Когда вы работали с Сергеем Ковальцом. Что для вас значит обыграть его команду?
- Я вам скажу больше: сначала мы играли вместе, потом я был в его штабе, а затем учился на тренерскую лицензию, когда Сергей Иванович был лектором. Конечно, приятно было сегодня победить ...
- Почему сначала вышел Прядун, а не Лукас?
- Мы видели, что Сергей Давыдов уже устал, а команда соперника выпустила еще одного игрока в переднюю линию. Мы понимали, что мячом возьмем меньше, а Прядун - молодой игрок, у которого есть неплохая скорость. Лукаса мы выпустили, когда увидели, что Романов уже не успевает. Лукас может хорошо зацепиться за мяч, поэтому мы приняли такое решение. К тому же, он хорошо помог Власть Кравченко, которого силы также покидали.
Завтра все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
20 октября 1924 - в эфире прозвучала первая в Украине радиопередача - трансляция Радиоконцерта из Харькова. В этот день отмечают Всемирный день статистики, Международный день авиадиспетчера, а также Международный день повара.
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