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20.10.2019  13:13   

Защитник харьковской команды забил на свой день рождения победный гол в противостоянии с киевлянами

Послематчевый комментарий главного тренера "Металлиста 1925" Андрея Демченко


://metalist1925.com

В рамках 14-го тура Первой лиги "Металлист 1925" в родных стенах одолел "Оболонь-Бровар" со счетом 2: 1. 

После поединка против "Оболони Бровар" экспресс-комментарий клубной пресс-службе дал защитник Дмитрий Поспелов.

- Я считаю, что матч оправдал ожидания. Играли против очень хорошие команды. Поздравляю всех с победой, у меня сегодня День рождения и получилось вот такое праздник.

"Сегодня был настоящий мужской бой" - подчеркнул в послематчевом комментарии главный тренер "Металлиста 1925" Андрея Демченко

- Поздравляю всех с победой: поклонников футбола, харьковчан, руководителей клуба. Игра была тяжелой. Сегодня мы увидели противостояние команд, которые находятся на верху турнирной таблицы, поэтому был достаточно серьезный накал. С первых минут было заметно, что обе команды очень серьезно настроены на игру. Мы знали, что легкой прогулки для нас не будет. Сегодняшняя игра - это настоящий мужской бой. Мы очень тщательно к матчу подготовились, знали, что "Оболонь" - организованная команда, прежде всего, что касается действий в обороне. Моменты же были у обеих команд, но в конце соперник нас прижал к воротам и создал много проблем. Я благодарен ребятам за то, что они выстояли и при такой игре пытались играть в футбол, а не бить мягкие

А еще нам, так сказать, повезло, что сегодня свой День рождения праздновал Дмитрий Поспелов, который к тому же забил победный гол! Мы все делаем правильно, подтверждением чему наша победа.

- Когда вы работали с Сергеем Ковальцом. Что для вас значит обыграть его команду?

- Я вам скажу больше: сначала мы играли вместе, потом я был в его штабе, а затем учился на тренерскую лицензию, когда Сергей Иванович был лектором. Конечно, приятно было сегодня победить ...

- Почему сначала вышел Прядун, а не Лукас?

- Мы видели, что Сергей Давыдов уже устал, а команда соперника выпустила еще одного игрока в переднюю линию. Мы понимали, что мячом возьмем меньше, а Прядун - молодой игрок, у которого есть неплохая скорость. Лукаса мы выпустили, когда увидели, что Романов уже не успевает. Лукас может хорошо зацепиться за мяч, поэтому мы приняли такое решение. К тому же, он хорошо помог Власть Кравченко, которого силы также покидали.

 

 

Тэги:  турнир, металлист, харьков, тренер, победа, комментарий
 
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