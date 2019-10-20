Харьковские фигуристы завоевали "бронзу" в Минске

Для воспитанников харьковской школы танцев на льду это уже третья в сезоне награда на соревнованиях серии ISU Challenger Series.
Украинские фигуристы завоевали бронзу международного турнира "Minsk-Arena Ice Star". Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Национального олимпийского комитета Украины.
"Ффигуристы Александра Назарова и Максим Никитин завоевали бронзу международного турнира "Minsk-Arena Ice Star" в столице Беларуси", - сообщили в НОК.
Отметим, что для воспитанников харьковской школы танцев на льду и непосредственно Галины Чуриловой это уже третья в сезоне награда на соревнованиях серии ISU Challenger Series.
Следует добавить, что в Минске после ритмического танца украинцы шли вторыми, но при выполнении произвольной программы Назарова и Никитин допустили ряд ошибок, из-за которых потеряли баллы
Итоговый результат украинского дуэта составил 178,62 балла.
Призеры Minsk-Arena Ice Star / Фото - Дмитрий Путинцев
Завтра все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
20 октября 1924 - в эфире прозвучала первая в Украине радиопередача - трансляция Радиоконцерта из Харькова. В этот день отмечают Всемирный день статистики, Международный день авиадиспетчера, а также Международный день повара.
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