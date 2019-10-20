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20.10.2019  15:15   

Харьковские фигуристы завоевали "бронзу" в Минске

Для воспитанников харьковской школы танцев на льду это уже третья в сезоне награда на соревнованиях серии ISU Challenger Series.


Призеры Minsk-Arena Ice Star / Фото - Дмитрий Путинцев

Украинские фигуристы завоевали бронзу международного турнира "Minsk-Arena Ice Star". Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Национального олимпийского комитета Украины.

"Ффигуристы Александра Назарова и Максим Никитин завоевали бронзу международного турнира "Minsk-Arena Ice Star" в столице Беларуси", - сообщили в НОК.

Отметим, что для воспитанников харьковской школы танцев на льду и непосредственно Галины Чуриловой это уже третья в сезоне награда на соревнованиях серии ISU Challenger Series.

Следует добавить, что в Минске после ритмического танца украинцы шли вторыми, но при выполнении произвольной программы Назарова и Никитин допустили ряд ошибок, из-за которых потеряли баллы

Итоговый результат украинского дуэта составил 178,62 балла.

Призеры Minsk-Arena Ice Star / Фото - Дмитрий Путинцев

Источник:   УНН
 Тэги:  чурилова, танцы, лед, харьков
 
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