Харьковская штангистка стала чемпионкой Европы, толкнув штангу весом в да раза боле ее собственного (ВИДЕО)

Самого пока громкого успеха в своей, набирающей обороты спортивной карьере, добилась сегодня юная харьковская тяжелоатлетка Камила Конотоп.
В столице Румынии - Бухаресте, на юниорском чемпионате Европы (U23) по тяжелой атлетике на днях были разыграны награды в весовой категории 55 кг среди девушек. Именно в этом весе выступает Конотоп.
Камила результативно использовала все шесть своих подходов - по три в рывке и толчке, набрала по сумме двоеборья 198 кг и стала обладательницей золотой медали. Ближайшую конкурентку - Кристину Новицкую из России Конотоп опередила на 6 кг.
Следует добавить, что Камила Конотоп завоевала также малую золотую награду в рывке, зафиксировав штангу, весом 91 кг, и малую серебряную награду в толчке - 107 кг.
Понедельник, 21 октября, — день, когда лечение и профилактика заболеваний будут вдвойне действеннее.
День будет облачным - самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера.
В народе этот день называли Ознобицы, и говорили: "С Трифона, Пелагеи - холодеет"
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