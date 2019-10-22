22.10.2019 19:31

Борьба. Харьковчане успешно выступили на всеукраинском турнире (ФОТО)

Прошли состязания «Первая столица – 2019».



//city.kharkov.ua

Третий традиционный открытый всеукраинский турнир по спортивной борьбе среди юношей и девушек «Первая столица – 2019» завершился 19 октября в Харькове.

В нем приняли участие 236 спортсменов из разных регионов Украины, а также одна команда из Германии.

По итогам соревнований, воспитанники клуба «Харьковские львы» завоевали 9 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей и стали победителями по итогам медального зачета.