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22.10.2019  19:31   

Борьба. Харьковчане успешно выступили на всеукраинском турнире (ФОТО)

Прошли состязания «Первая столица – 2019».


//city.kharkov.ua
Третий традиционный открытый всеукраинский турнир по спортивной борьбе среди юношей и девушек «Первая столица – 2019» завершился 19 октября в Харькове.
 
В нем приняли участие 236 спортсменов из разных регионов Украины, а также одна команда из Германии.
 
По итогам соревнований, воспитанники клуба «Харьковские львы» завоевали 9 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей и стали победителями по итогам медального зачета.
 
 
 
Тэги:  борьба, чемпионы и призеры, харьков
 
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