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23.10.2019  12:49   

Гиревой спорт. Харьковчанин стал сильнейшим на состязаниях полицейских (ФОТО)

Первостоличная сборная заняла десятое место.


hk.npu.gov.ua
Соревнования среди территориальных подразделений полиции охраны по гиревому спорту прошли на базе Винницкого высшего профессионального училища Департамента полиции охраны. 135 участников из 27 команд продемонстрировали серьезный уровень мастерства и волю к победе.
 
После тщательных тренировок и жесткого отбора харьковскую команду доверили представлять старшему инспектору отдела кадрового обеспечения Денису Помазунову, младшему инспектору взвода реагирования роты Николаю Горошанському, полицейским взвода охраны объектов и публичной безопасности батальона Управления полиции охраны в Харьковской области Дмитрию Ерохину и Алексею Ершову.
 
В упорной борьбе сборная полиции охраны Харьковщины показала достойный результат и заняла десятое общекомандное место.
 
В личном первенстве прекрасную физическую подготовку и богатырскую силу продемонстрировал Денис Помазунов, который занял первое место в своей весовой категории.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  гиревой спорт, чемпион, харьков, полиция
 
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