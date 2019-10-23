23.10.2019 09:09

10-летний харьковчанин стал чемпионом Украины

Национальная гонка «Мемориал памяти» в Полтаве подвела итоги сезона - харьковские картингисты стали чемпионами Украины.



//objectiv.tv/objectively

Представители харьковского спортивно-технического клуба «Лидер» выиграли чемпионат страны по картингу в международных классах машин. В частности, Александр Дерюга стал победителем в самом скоростном зачете картинга — KZ2.

В этом году 18-летний пилот дебютировал на планетарном уровне — участвовал в австрийском чемпионате мира. Впервые в истории харьковский гонщик принял участие и в чемпионате мира класса машин SWS, это самые мощные карты.

По сумме рейтинговых очков Алексей Гончаров попал в квоту участников от Украины — три мужчины, одна женщина.

Финишировал харьковчанин в дебютной для себя международной гонке на 54-м месте.

В детском классе «Пионер-Н» по итогам сезона первенствовал 10-летний Илья Игнатуша.

По ходу чемпионата он дважды становился третьим, один раз заехал на второй позиции, а финальный этап — выиграл.