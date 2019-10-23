23.10.2019 09:44

ШАХТЕР и Загребское ДИНАМО результативной ничьей закрутили в Харькове интригу в Лиге Чемпионов

Теперь вопрос выхода из группы С будет решаться в последнем матче



// shakhtar.com

Шахтер и загребское Динамо не определили сильнейшего (2:2) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

Счет открыли Горняки: с передачи Марлоса уже на 16-й минуте дебютным голом в еврокубках за донецкий клуб отметился Евгений Коноплянка.

Хорватский гранд отыгрался спустя 9 минут благодаря голу Дани Ольмо, а ассистировавший ему полузащитник Мислав Оршич на 60-й минуте собственноручно вывел гостей вперед.

Спасти турнирное очко чемпиону Украины удалось после гола Додо, которому прекрасную разрезную передачу выдал Алан Патрик.

Динамо и Шахтер продолжают делить 2-3 места в группе с 4 очками. С максимальным показателем в две победы лидирует Манчестер Сити.