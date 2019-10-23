Главная Новости Спорт Затянувшееся "бабье лето" позволило юным биатлонистам подвести "летние" итоги (ФОТО)
23.10.2019  15:25   

Затянувшееся "бабье лето" позволило юным биатлонистам подвести "летние" итоги (ФОТО)

Более сотни спортсменов двух возрастных категорий -2006-2007 г. р. и 2008 г. р. и моложе провели областные соревнования по летнему биатлону.


://dmskh.gov.ua

Харькове на базе спортивного комплексе «Темп» состоялся юношеский чемпионат области по летнему биатлону со стрельбой из пневматической винтовки.

Как сообщают в пресс-службе Управления по делам молодежи и спорта ХОГА, в личном зачете чемпионами области стали:

– Кирилл Замурей (Краснокутская ДЮСШ) – среди юношей 2008 г. р. и моложе;

– Светлана Константинова (Дергачевская ДЮСШ) – среди девушек 2008 г. р. и моложе;

– Юрий Карпенко (Харьков, ЛБК «Фельдман-Экопарк-1») – среди юношей 2006-2007 г.р.;

– Анна Михно (Дергачевская ДЮСШ, Пересечанский лицей №1) – среди девушек 2006-2007 г. р.

По итогам чемпионата в общекомандном зачете первое место заняли спортсмены харьковского ЛБК «Фельдман-Экопарк-1», на втором месте – Дергачевской ДЮСШ (Пересечанский лицей №1), на третьем – Волчанской ДЮСШ №1.

Напомним, что биатлонисты из Харькова завоевали “бронзу” чемпионата Украины. Соревнования прошли с 21 по 25 сентября в Чернигове.

 

 

Источник:   Управление по делам молодежи и спорта ХОГА
 Тэги:  биатлон, команда, харьков, зачет, область чемпионат, летний
 
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