Затянувшееся "бабье лето" позволило юным биатлонистам подвести "летние" итоги (ФОТО)

Более сотни спортсменов двух возрастных категорий -2006-2007 г. р. и 2008 г. р. и моложе провели областные соревнования по летнему биатлону.
Харькове на базе спортивного комплексе «Темп» состоялся юношеский чемпионат области по летнему биатлону со стрельбой из пневматической винтовки.
Как сообщают в пресс-службе Управления по делам молодежи и спорта ХОГА, в личном зачете чемпионами области стали:
– Кирилл Замурей (Краснокутская ДЮСШ) – среди юношей 2008 г. р. и моложе;
– Светлана Константинова (Дергачевская ДЮСШ) – среди девушек 2008 г. р. и моложе;
– Юрий Карпенко (Харьков, ЛБК «Фельдман-Экопарк-1») – среди юношей 2006-2007 г.р.;
– Анна Михно (Дергачевская ДЮСШ, Пересечанский лицей №1) – среди девушек 2006-2007 г. р.
По итогам чемпионата в общекомандном зачете первое место заняли спортсмены харьковского ЛБК «Фельдман-Экопарк-1», на втором месте – Дергачевской ДЮСШ (Пересечанский лицей №1), на третьем – Волчанской ДЮСШ №1.
Напомним, что биатлонисты из Харькова завоевали “бронзу” чемпионата Украины. Соревнования прошли с 21 по 25 сентября в Чернигове.
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Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
В этот день отмечают Международный день школьных библиотек, в ряде стран отмечают праздник маркетологов-рекламистов.
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