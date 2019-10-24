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24.10.2019  11:45   

Гвоздик опустился в рейтинге лучших боксеров мира по версии WBC

Харьковский полутяж проиграл бой против Артура Бетербиева и потерял титул, опустившись с 1 на 4 место рейтинга


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Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 KO) потерял лидерство в рейтинге лучших полутяжеловесов мира по версии ESPN.
 
Сейчас Гвоздик занимает четвертую строчку в рейтинге.
 
Лучшие полутяжеловесы мира по версии ESPN:
  1. Артур Бетербиев (чемпион WBC, IBF)
  2. Сергей Ковалев (WBO)
  3. Дмитрий Бивол (WBA)
  4. Александр Гвоздик
  5. Сауль Альварес
  6. Жан Паскаль
  7. Маркус Браун
  8. Баду Джек
  9. Хильберто Рамирес
  10. Джесси Харт
Тэги:  бокс, харьков, поражение, пояс
 
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