24.10.2019 16:46

Отчисленный посреди сезона из Харьковских Соколов Липовцев перешел в Запорожье

Покинув харьковский клуб-дебютант опытный баскетболист уже провел первый матч за новый клуб.



© ФБУ. Дмитрий Липовцев (справа)

Украинский форвард Дмитрий Липовцев продолжит карьеру в «Запорожье». Баскетболист находится в команде на трай-ауте и уже провел первый матч.

В матче 1/16 финала Кубка Украины Липовцев помог «Запорожью» обыграть «Старый Луцк-Университет» (89:62).

За 21 минуту на паркете Липовцев набрал 10 очков (2/2 двухочковых, 2/5 трехочковых), сделал 9 подборов (4 в нападении), 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.

Напомним, что начинал сезон Липовцев в составе «Харьковских Соколов» из которых его отчислили после шести матчей.