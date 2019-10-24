Отчисленный посреди сезона из Харьковских Соколов Липовцев перешел в Запорожье

Покинув харьковский клуб-дебютант опытный баскетболист уже провел первый матч за новый клуб.
Украинский форвард Дмитрий Липовцев продолжит карьеру в «Запорожье». Баскетболист находится в команде на трай-ауте и уже провел первый матч.
В матче 1/16 финала Кубка Украины Липовцев помог «Запорожью» обыграть «Старый Луцк-Университет» (89:62).
За 21 минуту на паркете Липовцев набрал 10 очков (2/2 двухочковых, 2/5 трехочковых), сделал 9 подборов (4 в нападении), 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.
Напомним, что начинал сезон Липовцев в составе «Харьковских Соколов» из которых его отчислили после шести матчей.
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