«Kharkiv Airport Run 2019»: на выходных - традиционный забег в аэропорту

Пробег по взлетно-посадочной полосе «Kharkiv Airport Run 2019» состоится в субботу, 26 октября, на территории Международного аэропорта «Харьков».
Многие и достаточно часто будут проявлять неприкрытый цинизм в попытках выгрести жар из печи чужими руками или в стремлении «задавить» своим авторитетом. Удача предвидится в процессе новых знакомств. Тем, кто мечтает начать серьёзные любовные отношения, следует быть начеку. Скорее всего, «тот самый» избранник (избранница) будет послан судьбой в самое неподходящее время.
Харьковчане готовятся к магнитной буре, которая начнется ближе к вечеру.
«Филиппова канитель» — день, в который простые крестьяне наблюдали за погодой — с раннего утра и до ночи, а также смотрели и на другие «явления», чтобы определить «качество» будущей зимы и весны.
влажн.:
давл.:
ветер: