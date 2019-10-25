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25.10.2019  13:47   

«Kharkiv Airport Run 2019»: на выходных - традиционный забег в аэропорту

Пробег по взлетно-посадочной полосе «Kharkiv Airport Run 2019» состоится в субботу, 26 октября, на территории Международного аэропорта «Харьков».


//city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, участники смогут пробежать дистанцию на выбор - 5 или 10 км.
 
Для участия в «Kharkiv Airport Run» зарегистрировались 640 человек, из них на дистанцию 5 км - 109 чел., 10 км - 531 чел.
 
«Абсолютно ровная трасса взлетно-посадочной полосы – идеальное место для личных рекордов», - отметили в департаменте.
 
Регистрация завершилась 24 октября. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  забег, аэропорт, харьков, kharkiv airport run 2019
 
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