25.10.2019 13:47

«Kharkiv Airport Run 2019»: на выходных - традиционный забег в аэропорту

Пробег по взлетно-посадочной полосе «Kharkiv Airport Run 2019» состоится в субботу, 26 октября, на территории Международного аэропорта «Харьков».



//city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, участники смогут пробежать дистанцию на выбор - 5 или 10 км.

Для участия в «Kharkiv Airport Run» зарегистрировались 640 человек, из них на дистанцию 5 км - 109 чел., 10 км - 531 чел.

«Абсолютно ровная трасса взлетно-посадочной полосы – идеальное место для личных рекордов», - отметили в департаменте.