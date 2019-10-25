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25.10.2019  11:17   

Гвоздик: Мы вернемся сильнее, чем были

Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик впервые дал публичный комментарий после поражения Артуру Бетербиеву.


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Харьковчанин сказал о важности сделать правильные выводы из этого поединка, поздравил соперника с победой и пообещал вернуться еще сильнее.

"Привет друзья! Спасибо всем за поддержку! К сожалению не всегда все идет по спланированному сценарию, но главное - сделать соответствующие выводы и двигаться дальше! Поздравляю Артура Бетербиева с победой, отличная работа! Ты настоящий чемпион. Спасибо всей моей команде за отличную работу, мы вернемся сильнее чем были!", - написал Гвоздик в Instagram.

Источник:   isport
 Тэги:  бокс, харьков, поражение, пояс
 
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