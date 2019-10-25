Гвоздик: Мы вернемся сильнее, чем были

Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик впервые дал публичный комментарий после поражения Артуру Бетербиеву.
Харьковчанин сказал о важности сделать правильные выводы из этого поединка, поздравил соперника с победой и пообещал вернуться еще сильнее.
"Привет друзья! Спасибо всем за поддержку! К сожалению не всегда все идет по спланированному сценарию, но главное - сделать соответствующие выводы и двигаться дальше! Поздравляю Артура Бетербиева с победой, отличная работа! Ты настоящий чемпион. Спасибо всей моей команде за отличную работу, мы вернемся сильнее чем были!", - написал Гвоздик в Instagram.
25 октября 2019 года никто не застрахован от мелочей, которые, появляясь из ниоткуда, будут доставлять определённые беспокойства. Возможно, сломается незаменимый домашний прибор или подведёт человек, на которого всецело рассчитывали при реализации каких-то проектов. Ближе к вечеру неприятности завершатся. Следует позаботиться о чистоте в личном пространстве и о своём эмоциональном здоровье.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода, без осадков. Над Харьковом пронесется магнитная буря
25 октября в Украине и мире отмечают несколько праздников. Также в этот день произошло несколько знаковых событий. В 2001 году в этот день выпущена система Microsoft Windows XP.
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