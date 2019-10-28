28.10.2019 08:43

В харьковском матче с двумя удалениями "Александрия" стала первой командой чемпионата Украины, которая сумела остановить "Шахтёр"

В воскресенье, 27 октября, в Харькове игроки ФК "Шахтер" приняли гостей из Кировоградской области - "Александрию". В этой встрече было всё, кроме голов.



ФОТО: Шахтер против Александрии / ФК Шахтер Донецк

Обе команды атаковали, обе могли забивать и не однажды. Традиционно хорошо отстоял в воротах "горняк" Андрей Пятов, но просто феерическую игру показали игроки защиты "Александрии" во главе с вратарем Юрием Панькивым.

Первая и вторая сорокапятиминутки проходили по схожей схеме: игроки "Шахтера" атаковали, хозяева защищались и атаковали сами, но значительно реже хозяев.

Однако, сегодняшний результат "Александрии", который на пресс-конференции сам наставник команды Владимир Шаран назвал хорошим, во многом заслуга прекрасно отстоявшего вратаря Юрия Панькива. Он ловил буквально всё, что летело в створ ворот, а летело не мало. Остальное принимали на себя защитники.

В середине второй сорокапятиминутки практически один за другим были удалены по одному игроку обеих команд, но на ход встречи это по факту существенно не повлияло.

В сухом остатке гости удержали ничью и уехали из Харьков с +1 баллов в таблице.

Динамовцы Киева также заключили футбольный мир. На НСК "Олимпийский" они сыграли 1:1 с "Карпатами".

Уже в среду, 30 октября, "горнякам" и динамовцам предстоит встретиться в кубковой игре.