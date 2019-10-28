Главная Новости Спорт В харьковском матче с двумя удалениями "Александрия" стала первой командой чемпионата Украины, которая сумела остановить "Шахтёр"
28.10.2019  08:43   

В харьковском матче с двумя удалениями "Александрия" стала первой командой чемпионата Украины, которая сумела остановить "Шахтёр"

В воскресенье, 27 октября, в Харькове игроки ФК "Шахтер" приняли гостей из Кировоградской области - "Александрию". В этой встрече было всё, кроме голов.


ФОТО: Шахтер против Александрии / ФК Шахтер Донецк

Обе команды атаковали, обе могли забивать и не однажды. Традиционно хорошо отстоял в воротах "горняк" Андрей Пятов, но просто феерическую игру показали игроки защиты "Александрии" во главе с вратарем Юрием Панькивым.

Первая и вторая сорокапятиминутки проходили по схожей схеме: игроки "Шахтера" атаковали, хозяева защищались и атаковали сами, но значительно реже хозяев.

Однако, сегодняшний результат "Александрии", который на пресс-конференции сам наставник команды Владимир Шаран назвал хорошим, во многом заслуга прекрасно отстоявшего вратаря Юрия Панькива. Он ловил буквально всё, что летело в створ ворот, а летело не мало. Остальное принимали на себя защитники.

В середине второй сорокапятиминутки практически один за другим были удалены по одному игроку обеих команд, но на ход встречи это по факту существенно не повлияло.

В сухом остатке гости удержали ничью и уехали из Харьков с +1 баллов в таблице.

Динамовцы Киева также заключили футбольный мир. На НСК "Олимпийский" они сыграли 1:1 с "Карпатами".

Уже в среду, 30 октября, "горнякам" и динамовцам предстоит встретиться в кубковой игре.

Источник:   Террикон
 Тэги:  футбол, металлист, харьков, матч, результат
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.10 Спорт ШАХТЕР и Загребское ДИНАМО результативной ничьей закрутили в Харькове интригу в Лиге Чемпионов 22.10 Спорт Футбол. Уроженец Харьковщины - претендент на престижный трофей 21.10 Общество Во вторник в районе «Металлиста» будет запрещено движение транспорта
 
 

Видео

Родители школьников в Харькове включились в борьбу с наркозависимостью
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 