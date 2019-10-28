В харьковском матче с двумя удалениями "Александрия" стала первой командой чемпионата Украины, которая сумела остановить "Шахтёр"

В воскресенье, 27 октября, в Харькове игроки ФК "Шахтер" приняли гостей из Кировоградской области - "Александрию". В этой встрече было всё, кроме голов.
Обе команды атаковали, обе могли забивать и не однажды. Традиционно хорошо отстоял в воротах "горняк" Андрей Пятов, но просто феерическую игру показали игроки защиты "Александрии" во главе с вратарем Юрием Панькивым.
Первая и вторая сорокапятиминутки проходили по схожей схеме: игроки "Шахтера" атаковали, хозяева защищались и атаковали сами, но значительно реже хозяев.
Однако, сегодняшний результат "Александрии", который на пресс-конференции сам наставник команды Владимир Шаран назвал хорошим, во многом заслуга прекрасно отстоявшего вратаря Юрия Панькива. Он ловил буквально всё, что летело в створ ворот, а летело не мало. Остальное принимали на себя защитники.
В середине второй сорокапятиминутки практически один за другим были удалены по одному игроку обеих команд, но на ход встречи это по факту существенно не повлияло.
В сухом остатке гости удержали ничью и уехали из Харьков с +1 баллов в таблице.
Динамовцы Киева также заключили футбольный мир. На НСК "Олимпийский" они сыграли 1:1 с "Карпатами".
Уже в среду, 30 октября, "горнякам" и динамовцам предстоит встретиться в кубковой игре.
27 октября 2019 года не исключено появление блестящих идей, которые, воплотившись в реальность, могут избавить от многих проблем. Вообще сегодня практически все будут думать о том, как выстроить жизненный путь, чтобы он стал максимально простым и успешным. В числе практических дел, выполненных за воскресенье: уборка, помощь друзьям, непринуждённая переписка с новым знакомым и избавление от какого-то косметического недостатка.
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