28.10.2019 09:59

Сборная Украины провела свой первый в истории домашний матч в Харькове

Сборная Украины по регби, основу которой составляют игроки харьковского регбийного клуба Олимп, провела свой первый в истории домашний матч в Харькове и одержала уверенную победу над сборной Литвы.



://dmskh.gov.ua

Подопечные Валерия Кочанова, в субботу, 26 октября, на стадионе Динамо в рамках дивизиона Трофи чемпионата Европы по классическому регби принимала команду Литвы. "Сине-желтые" вернулись в этот турнир весной, выиграв конференцию "1 Север".

Матч выдался не из легких несмотря на то, что сборная Украины практически все игровое время атаковала. Уже на десятой минуте лучший бомбардир харьковского Олимпа - Олег Косарев был точен со штрафного, а во второй половине тайма "сине-желтые" провели удачную попытку, и Олег Косарев успешно справился с реализацией. Соперник ответил точным ударом со штрафного, а также провел успешную попытку и реализацию, сравняв счет за 10 минут до окончания первого тайма.

Уже через несколько минут после этого, сборная Украины снова вышла вперед благодаря Эдуарду Вертилецкий, который стал автором дубля. На перерыв команды ушли при счете 15:10 в пользу сборной Украины.

Во втором тайме попытки литовцев перехватить инициативу не увенчались успехом. Подопечные Валерия Кочанова умело оборонялись и уже на 64-й эффектный прорыв Радчука по флангу принес сборной Украины еще 5 очков. Финальную точку в сегодняшнем матче поставил Олег Косарев, чья попытка и реализация принесли итоговую победу сборной Украины со счетом 27:10.

Следующий матч его подопечные проведут 9 ноября на выезде против сборной Нидерландов.