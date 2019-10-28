Сборная Украины провела свой первый в истории домашний матч в Харькове

Сборная Украины по регби, основу которой составляют игроки харьковского регбийного клуба Олимп, провела свой первый в истории домашний матч в Харькове и одержала уверенную победу над сборной Литвы.
Подопечные Валерия Кочанова, в субботу, 26 октября, на стадионе Динамо в рамках дивизиона Трофи чемпионата Европы по классическому регби принимала команду Литвы. "Сине-желтые" вернулись в этот турнир весной, выиграв конференцию "1 Север".
Матч выдался не из легких несмотря на то, что сборная Украины практически все игровое время атаковала. Уже на десятой минуте лучший бомбардир харьковского Олимпа - Олег Косарев был точен со штрафного, а во второй половине тайма "сине-желтые" провели удачную попытку, и Олег Косарев успешно справился с реализацией. Соперник ответил точным ударом со штрафного, а также провел успешную попытку и реализацию, сравняв счет за 10 минут до окончания первого тайма.
Уже через несколько минут после этого, сборная Украины снова вышла вперед благодаря Эдуарду Вертилецкий, который стал автором дубля. На перерыв команды ушли при счете 15:10 в пользу сборной Украины.
Во втором тайме попытки литовцев перехватить инициативу не увенчались успехом. Подопечные Валерия Кочанова умело оборонялись и уже на 64-й эффектный прорыв Радчука по флангу принес сборной Украины еще 5 очков. Финальную точку в сегодняшнем матче поставил Олег Косарев, чья попытка и реализация принесли итоговую победу сборной Украины со счетом 27:10.
Следующий матч его подопечные проведут 9 ноября на выезде против сборной Нидерландов.
27 октября 2019 года не исключено появление блестящих идей, которые, воплотившись в реальность, могут избавить от многих проблем. Вообще сегодня практически все будут думать о том, как выстроить жизненный путь, чтобы он стал максимально простым и успешным. В числе практических дел, выполненных за воскресенье: уборка, помощь друзьям, непринуждённая переписка с новым знакомым и избавление от какого-то косметического недостатка.
Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков.
День освобождения Украины от нацистских захватчиков - праздник, который отмечается в Украине ежегодно 28 октября, в день окончательного изгнания войск нацистской Германии и ее союзников во время Второй мировой войны за пределы современной территории Украины.
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