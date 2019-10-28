Юные харьковчанки везут домой тяжеловесное золото из Европы

Харьковские спортсмены удачно выступили в Румынии, завоевав чемпионство в разных весовых категориях.
С 18 по 27 октября 2019 в столице Румынии, городе Бухарест, прошел чемпионат Европы среди юниоров и молодежи до 23 лет по тяжелой атлетике. В составе сборной команды Украины харьковские спортсмены завоевали 3 медали. Ирина Деха в весовой категории 76 кг. среди молодежи до 23 лет стала чемпионкой Европы.
Также в этой возрастной категории Анастасия Власенко завоевала бронзовую медаль (весовая категория + 87 кг.). Камила Конотоп в весовой категории 55 кг. заняла 1 место среди юниоров до 20 лет.
Заслуженной награды доблились не только юные харьковскиеспортсмены, но и их личные тренероа: заслуженные тренера Украины Валерий Никулин и Евгений Шилов.
27 октября 2019 года не исключено появление блестящих идей, которые, воплотившись в реальность, могут избавить от многих проблем. Вообще сегодня практически все будут думать о том, как выстроить жизненный путь, чтобы он стал максимально простым и успешным. В числе практических дел, выполненных за воскресенье: уборка, помощь друзьям, непринуждённая переписка с новым знакомым и избавление от какого-то косметического недостатка.
Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков.
День освобождения Украины от нацистских захватчиков - праздник, который отмечается в Украине ежегодно 28 октября, в день окончательного изгнания войск нацистской Германии и ее союзников во время Второй мировой войны за пределы современной территории Украины.
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