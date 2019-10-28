28.10.2019 10:11

Юные харьковчанки везут домой тяжеловесное золото из Европы

Харьковские спортсмены удачно выступили в Румынии, завоевав чемпионство в разных весовых категориях.



://dmskh.gov.ua

С 18 по 27 октября 2019 в столице Румынии, городе Бухарест, прошел чемпионат Европы среди юниоров и молодежи до 23 лет по тяжелой атлетике. В составе сборной команды Украины харьковские спортсмены завоевали 3 медали. Ирина Деха в весовой категории 76 кг. среди молодежи до 23 лет стала чемпионкой Европы.

Также в этой возрастной категории Анастасия Власенко завоевала бронзовую медаль (весовая категория + 87 кг.). Камила Конотоп в весовой категории 55 кг. заняла 1 место среди юниоров до 20 лет.

Заслуженной награды доблились не только юные харьковскиеспортсмены, но и их личные тренероа: заслуженные тренера Украины Валерий Никулин и Евгений Шилов.