Харьковчане лучше всех отстрелялись в финале на стендах

В Одессе состоялись последние соревнования сезона по стендовой стрельбе - финал Кубка Украины.
В соревнованиях приняли участие 60 ведущих спортсменов Украины по Харьковской, Донецкой, Львовской, Одесской, Киевской, Николаевской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской областей и г.. Киев.
Спортсмены соревновались в личном первенстве на круглом и траншейном стенде.
По результатам соревнований харьковские спортсмены, представители МСТК «Форум» и ДЮСШ-11 заняли следующие места:
Круглый стенд:
1 место - Слюсаренко Оксана
2 место - Щеглов Богдан (юниоры)
1 место - Бартишева Валерия (юниорки)
2 место - Бартишева Александра (юниорки)
Траншейный стенд:
1 место - Колесников Алексей младший (юниоры)
2 место - Квяткивский Александр
К соревнованиям спортсменов готовили тренеры Мельников Я.И. и Кравцов В.В.
27 октября 2019 года не исключено появление блестящих идей, которые, воплотившись в реальность, могут избавить от многих проблем. Вообще сегодня практически все будут думать о том, как выстроить жизненный путь, чтобы он стал максимально простым и успешным. В числе практических дел, выполненных за воскресенье: уборка, помощь друзьям, непринуждённая переписка с новым знакомым и избавление от какого-то косметического недостатка.
Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков.
День освобождения Украины от нацистских захватчиков - праздник, который отмечается в Украине ежегодно 28 октября, в день окончательного изгнания войск нацистской Германии и ее союзников во время Второй мировой войны за пределы современной территории Украины.
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