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28.10.2019  14:04   

Харьковчане лучше всех отстрелялись в финале на стендах

В Одессе состоялись последние соревнования сезона по стендовой стрельбе - финал Кубка Украины.


://dmskh.gov.ua

В соревнованиях приняли участие 60 ведущих спортсменов Украины по Харьковской, Донецкой, Львовской, Одесской, Киевской, Николаевской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской областей и г.. Киев.

Спортсмены соревновались в личном первенстве на круглом и траншейном стенде.

По результатам соревнований харьковские спортсмены, представители МСТК «Форум» и ДЮСШ-11 заняли следующие места:

Круглый стенд:
1 место - Слюсаренко Оксана
2 место - Щеглов Богдан (юниоры)
1 место - Бартишева Валерия (юниорки)
2 место - Бартишева Александра (юниорки)

Траншейный стенд:
1 место - Колесников Алексей младший (юниоры)
2 место - Квяткивский Александр

К соревнованиям спортсменов готовили тренеры Мельников Я.И. и Кравцов В.В.

Источник:   Управление по делам молодежи и спорта ХОГА
 Тэги:  стрельба, стнед, харьков, одесса, юниоры
 
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