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28.10.2019  14:41   

Итоговый турнир WTA: харьковчанка начала защиту титула с победы над второй ракеткой планеты

Свитолина (№8 WTA) в четвертый раз подряд переиграла Каролину Плишкову (№2 WTA): ранее после побед над лучшей чешской теннисисткой харьковчанка выигрывала международные турниры.


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Элина Свитолина (№8 WTA) успешно стартовала на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне. 
 
В первом туре группового раунда первая ракетка Украины обыграла лучшую чешскую теннисистку Каролину Плишкову (№2 WTA). 
 
Шэньчжэнь. Групповой раунд
Элина Свитолина (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия) – 7:6(12), 6:4
 
Отметим, что это четвертая подряд победа Свитолиной над Плишковой (общий счет 4-5). Более того, каждый раз, когда Элина побеждала Каролину, украинка выигрывала турнир (Рим-2017, Брисбен-2018 и Сингапур-2018).
В 2019 году Свитолина одержала всего вторую победу над теннисисткой из топ-10.
Источник:   sport.ua
 Тэги:  свитолина, защита, титул, харьков, wta
 
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