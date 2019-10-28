28.10.2019 14:41

Итоговый турнир WTA: харьковчанка начала защиту титула с победы над второй ракеткой планеты

Свитолина (№8 WTA) в четвертый раз подряд переиграла Каролину Плишкову (№2 WTA): ранее после побед над лучшей чешской теннисисткой харьковчанка выигрывала международные турниры.



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Элина Свитолина (№8 WTA) успешно стартовала на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне.

В первом туре группового раунда первая ракетка Украины обыграла лучшую чешскую теннисистку Каролину Плишкову (№2 WTA).

Шэньчжэнь. Групповой раунд

Элина Свитолина (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия) – 7:6(12), 6:4

Отметим, что это четвертая подряд победа Свитолиной над Плишковой (общий счет 4-5). Более того, каждый раз, когда Элина побеждала Каролину, украинка выигрывала турнир (Рим-2017, Брисбен-2018 и Сингапур-2018).