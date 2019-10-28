28.10.2019 15:05

Харьковский дебютант арендовал харьковчанина у киевлян

Форвард Киев-Баскета Антон Мусиенко перешел в ряды Харьковских Соколов. Клубы договорились об аренде 21-летнего игрока до конца сезона.



://ukrbasket.net/news

В Суперлиге Пари-Матч Мусиенко сыграл за столичный клуб три матча (средние показатели 0.3 очка, 1 подбор, 1 передача). Кроме того - в активе Антона матче за Киев-Баскет в квалификации Лиги чемпионов с Капфенбергом и Бургосом, в групповом турнире Лиги Европы с Днепром и в Кубке Украины по Львовской политехники.

В составе сборной Украины U-23 по баскетболу 3х3 Антон Мусиенко, который, кстати, родился в Харькове, в этом сезоне стал бронзовым призером Лиги Наций и чемпионата Европы.

Ранее в Харьковских Соколов из столичного клуба перебрался Александр Тищенко.