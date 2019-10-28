Главная Новости Спорт Харьковский дебютант арендовал харьковчанина у киевлян
28.10.2019  15:05   

Харьковский дебютант арендовал харьковчанина у киевлян

Форвард Киев-Баскета Антон Мусиенко перешел в ряды Харьковских Соколов. Клубы договорились об аренде 21-летнего игрока до конца сезона.


://ukrbasket.net/news

В Суперлиге Пари-Матч Мусиенко сыграл за столичный клуб три матча (средние показатели 0.3 очка, 1 подбор, 1 передача). Кроме того - в активе Антона матче за Киев-Баскет в квалификации Лиги чемпионов с Капфенбергом и Бургосом, в групповом турнире Лиги Европы с Днепром и в Кубке Украины по Львовской политехники.

В составе сборной Украины U-23 по баскетболу 3х3 Антон Мусиенко, который, кстати, родился в Харькове, в этом сезоне стал бронзовым призером Лиги Наций и чемпионата Европы.

Ранее в Харьковских Соколов из столичного клуба перебрался Александр Тищенко.

Источник:   Укрбаскет
 Тэги:  баскетбол, сокол, харьков, баскет, аренда, игрок
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.10 Спорт Отчисленный посреди сезона из «Харьковских Соколов» Липовцев перешел в Запорожье 20.10 Спорт В нервной оконцовке харьковская команда вырвала долгожданную победу у опытных земляков 11.10 Спорт Баскетбол. Харьковские соколы проведут второй дебютный домашний матч (ВИДЕО)
 
 

Видео

Президент України Володимир Зеленський провів два дні у Золотому на лінії розмежування. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 