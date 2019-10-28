Харьковский дебютант арендовал харьковчанина у киевлян

Форвард Киев-Баскета Антон Мусиенко перешел в ряды Харьковских Соколов. Клубы договорились об аренде 21-летнего игрока до конца сезона.
В Суперлиге Пари-Матч Мусиенко сыграл за столичный клуб три матча (средние показатели 0.3 очка, 1 подбор, 1 передача). Кроме того - в активе Антона матче за Киев-Баскет в квалификации Лиги чемпионов с Капфенбергом и Бургосом, в групповом турнире Лиги Европы с Днепром и в Кубке Украины по Львовской политехники.
В составе сборной Украины U-23 по баскетболу 3х3 Антон Мусиенко, который, кстати, родился в Харькове, в этом сезоне стал бронзовым призером Лиги Наций и чемпионата Европы.
Ранее в Харьковских Соколов из столичного клуба перебрался Александр Тищенко.
27 октября 2019 года не исключено появление блестящих идей, которые, воплотившись в реальность, могут избавить от многих проблем. Вообще сегодня практически все будут думать о том, как выстроить жизненный путь, чтобы он стал максимально простым и успешным. В числе практических дел, выполненных за воскресенье: уборка, помощь друзьям, непринуждённая переписка с новым знакомым и избавление от какого-то косметического недостатка.
Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков.
День освобождения Украины от нацистских захватчиков - праздник, который отмечается в Украине ежегодно 28 октября, в день окончательного изгнания войск нацистской Германии и ее союзников во время Второй мировой войны за пределы современной территории Украины.
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