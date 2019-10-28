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28.10.2019  16:49   

В школах Шевченковского района стартовала эстафета памяти

Эстафета памяти, посвященная погибшим во Второй мировой войне, стартовала в школах Шевченковского района.


//city.kharkov.ua
В каждом учебном учреждении на протяжении всего учебного года будут проходить мероприятия, посвященные подвигу старшего поколения. Завершится эстафета 9 мая 2020 года, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
 
«Начата Эстафета памяти, посвященная тем, кто отдал свою жизнь на фронтах Второй мировой войны, боролся за победу, мужественно противостоял врагу и самоотверженно защищал свободу. Мы всегда будем помнить, какую цену заплатили наших деды и прадеды за возможность следующим поколениям жить», - отметили в Администрации Шевченковского района. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  школьники, эстафета памяти, харьков
 
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