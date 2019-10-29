29.10.2019 09:09

В Харькове состоялся матч чемпионата Европы по водному поло

Несмотря на гол харьковчанки, француженки вырвали путевку в финал у хозяек воды.



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26 октября 2019 в харьковском бассейне НТУ ХПИ женская сборная Украины по водному поло уступила в отборочной игре к чемпионату Европы сборной команде Франции.

В состав украинской команды вошли ватерполистки из Харькова, Киева, Краматорске и Днепра. Увы, но победить сильного соперника украинкам не удалось. Игра завершилась победой гостей из Франции со счетом 13: 6. Один из мячей в ворота соперниц за сборную Украины забила харьковчанка Ирина Абоимов.

По результатам двух сыгранных матчей плей-офф (первая также закончилась победой француженок 20: 1), путевку в финальную часть чемпионата Европы-2020 одержала сборная команда Франции.