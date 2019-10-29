29.10.2019 10:36

Определились финалисты Кубка Харьковщины области по футболу

Интрига в одном из полуфиналов держалась до последних секунд матча, по итогу в финале - грожане.



Фото: facebook.com/fcavangardkharkiv

26 октября, состоялись полуфинальные матчи Кубка Харьковской области по футболу среди любительских команд памяти МС СССР М. Т. Уграицького. На одну из двух путевок в финал претендовали ФК «Первомайский» и харьковский «Авангард». В первом матче «горожане» в родных стенах сыграли в результативную ничью 2: 2. Поэтому их в ответном матче устраивала как минимум такая же ничья или еще результативнее, или, что лучше, победа. И первомайцы были близки к получению желаемой путевки в финал.

Первый тайм остался за «Авангардом», который ушел на перерыв, ведя со счетом 2: 0. Впрочем шансы на спасение у гостей еще были, поскольку на 35-й минуте харьковчан в меньшинстве оставил Шкиря. Численным преимуществом гостям удалось воспользоваться на 62-й минуте, забил Фрусович, которой сократил отставание партнеров до минимального. Однако за десять минут благодаря автогола Хрипунова «Авангард» вернул себе гандикап в 2 мяча. Гости не собирались сдаваться и на 84-й минуте вновь приблизились к сопернику на расстояние одного гола. Но забить спасительный третий мяч команде из райцентра не удалось.

3: 2 - «Авангард» побеждает и выходит в финал, где встретится с харьковским «Универ-Динамо», который по итогам двух матчей обыграл балаклейский «Цементник» из общим счетом 4: 1 (2: 0 дома и 1: 2 на выезде ).

Финал Кубка между харьковским «Авангардом» и «Универ-Динамо» ориентировочно состоится в ближайшую субботу, 2 ноября, в Люботине.