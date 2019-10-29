29.10.2019 14:14

Харьковщина определилась по лидерами по пинг-понгу (ФОТО)

ОТГ соревновались в межрайонной Спартакиаде по настольному теннису



://dmskh.gov.ua

26 октября 2019 в Харькове состоялась Спартакиада области по настольному теннису среди районов, городов областного значения и объединенных территориальных общин. Участие в состязаниях принимали 26 команд, которые были разделены на три группы. Медали разыграли в личных соревнованиях среди мужчин и женщин, после чего были подсчитаны очки и определены команды победители в каждой группе.

В соревнованиях среди мужчин в первой группе победу одержал Евгений Нечитайло с Балаклейский район. Среди женщин победила Анна Сирота из Волчанского района.

По итогам соревнований в первой группе районов места в командном зачете распределились следующим образом:

1. Волчанский район

2. Дергачевский район

3. Балаклейский район

4. Змиевской район

5. г.. Чугуев

6. Лозовская ОТГ

7. Валковский район

8. Харьковский район

9. Красноградский район

10 Золочевский ОТГ

11. г. Изюм

12. Богодуховский район

13 Краснокутский район

14 м. Первомайский

Во второй группе победы получили представители Сахновщинского района области Юрий Бережной и Анастасия Вальковский.

В общекомандном зачете:

1. Сахновщинский район

2. Боровский район

3. Чугуевский район

4. Великобурлукский район

5. Купянский район

6. Барвенковский район

7. Шевченковский район

8. г.. Люботин

9. Зачепиловская ОТГ

В третьей группе победы получили Владимир Титаренко из Нововодолажского района и Ольга Мальцева с Циркуновский ОТГ.

В общекомандном зачете первое место занял Нововодолажского района, второе - Циркуновский ОТГ, а третье - Зачепиловский район.