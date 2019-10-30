Главная Новости Спорт Настольный теннис: в «Битве корпораций» определился победитель (ФОТО)
30.10.2019  14:11   

Настольный теннис: в «Битве корпораций» определился победитель (ФОТО)

Очередной этап V сезона «Битвы корпораций» по настольному теннису прошел в Харьковском национальном университете им. Каразина.


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Победителем соревнований стала команда КП «Харьковский метрополитен», которая в финале обыграла «Турбоатом». В матче за третье место «Новая почта» оказалась сильнее команды «ФЭД».
 
Команда Харьковского городского совета в этом этапе заняла 6-е место и по итогам трех этапов осталась на 6-м месте.
 
Напомним, «Битва корпораций» традиционно состоит из двух кубков по пяти видам спорта. За Осенний кубок компании сражаются в спортивном покере, мини-футболе, стритболе, настольном теннисе, интеллектуальной игре «Mad Head». Весенний кубок - это соревнования по боулингу, бадминтону, дартсу, лазертагу и пляжному волейболу.
 
С фотоотчетом этапа «Настольный теннис» можно ознакомиться здесь.
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  настольный теннис, метро, харьков
 
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