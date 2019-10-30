Главная Новости Спорт Харьковчанка - первая ракетка Украины выиграла уже восьмой подряд поединок в рамках Финала WTA (ФОТО, ВИДЕО)
30.10.2019  14:56   

Харьковчанка - первая ракетка Украины выиграла уже восьмой подряд поединок в рамках Финала WTA (ФОТО, ВИДЕО)

Свитолина взяла реванш у пятой ракетки планеты Халеп и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA.


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Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№8 WTA) выиграла еще один матч на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне. 
 
Во втором туре 25-летняя украинка в двух сетах обыграла румынку Симону Халеп (№5 WTA).
 
Итоговый турнир WTA. Групповой раунд
Элина Свитолина (Украина) – Симона Халеп (Румыния) – 7:5, 6:3
 
Это был девятый очный матч между теннисистками, Элина добыла пятую победу.
 
Выигрыш в двух сетах означает, что Элина досрочно выходит в полуфинал. Если Каролина Плишкова выиграет у Бьянки Андрееску, то украинка пройдет в плей-офф с первого места.
 

Источник:   sport.ua
 Тэги:  теннис, свитолина, харьков, турнир, wta
 
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