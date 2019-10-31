31.10.2019 10:30

Юные харьковские самбисты одержали победы на чемпионате Украины

В Ужгороде завершился чемпионат Украины по самбо среди кадетов, на котором борцы Харьковской области завоевали 11 медалей.



://dmskh.gov.ua

Участие в чемпионате принимали около 300 спортсменов из 18 регионов страны, а по его итогам на счету харьковчан 4 золотые, 1 серебряная и 6 бронзовых наград. Чемпионами Украины стали:

- Максим Бабич (весовая категория до 42кг). В финале победил соперника из Винницкой области

- Максим Умеренный (весовая категория до 55кг) .В финале одолел самбиста из Винницькои области

- Игорь Карабан (весовая категория до 60 кг). В финале победил соперника из Одесской области

- Владислав Гуренко (весовая категория до 78кг). В финальном поединке победил спортсмена из Киева.

Серебряную медаль в весе до 48кг среди кадеток получила Ольга Почтенная, уступив в финале Екатерине Мартыненко из Киева.

Бронзовыми призерами стали: Александр Евтушенко и Артем Юра (оба весовая категория до 50кг), Георгий Ивченко (весовая категория до 55кг), Олеся Путря (весовая категория до 52кг), Владислава Альбошата Екатерина Гацко (обе весовая категория до 56кг).

В общекомандном зачете сборная Харьковской области заняла третье место. Второе было за киевлянами, а первое завоевали самбисты Одесской области.

Данные соревнования были основным этапом отбора в сборную на кадетский чемпионат Европы, который в декабре этого года будет принимать столица Латвии.