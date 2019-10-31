Юные харьковские самбисты одержали победы на чемпионате Украины

В Ужгороде завершился чемпионат Украины по самбо среди кадетов, на котором борцы Харьковской области завоевали 11 медалей.
Участие в чемпионате принимали около 300 спортсменов из 18 регионов страны, а по его итогам на счету харьковчан 4 золотые, 1 серебряная и 6 бронзовых наград. Чемпионами Украины стали:
- Максим Бабич (весовая категория до 42кг). В финале победил соперника из Винницкой области
- Максим Умеренный (весовая категория до 55кг) .В финале одолел самбиста из Винницькои области
- Игорь Карабан (весовая категория до 60 кг). В финале победил соперника из Одесской области
- Владислав Гуренко (весовая категория до 78кг). В финальном поединке победил спортсмена из Киева.
Серебряную медаль в весе до 48кг среди кадеток получила Ольга Почтенная, уступив в финале Екатерине Мартыненко из Киева.
Бронзовыми призерами стали: Александр Евтушенко и Артем Юра (оба весовая категория до 50кг), Георгий Ивченко (весовая категория до 55кг), Олеся Путря (весовая категория до 52кг), Владислава Альбошата Екатерина Гацко (обе весовая категория до 56кг).
В общекомандном зачете сборная Харьковской области заняла третье место. Второе было за киевлянами, а первое завоевали самбисты Одесской области.
Данные соревнования были основным этапом отбора в сборную на кадетский чемпионат Европы, который в декабре этого года будет принимать столица Латвии.
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