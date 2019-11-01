Хоккей. На выходных динамовцы Харькова встретятся с лидерами чемпионата (ВИДЕО)

МХК Динамо схлестнется на льду с Кременчуком.
Харьковская хоккейная команда МХК Динамо 2 ноября на выезде выйден на поле против лидируюшего в турнирной таблице Кременчука (27 очков).
Увы, но пока в этом сезоне харьковчанам успех не сопутствует - молодая команда сыгрывается, замыкая рейтинг с одним очком.
Предыдущий матч клубов состоялся 24 октября и закончился крупным фиаско первостоличников - 1:12.
Пятница, 1 ноября, — день, когда стоит обращать внимание на всевозможные приметы и на сны.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
1 ноября - День создателей (писателей) Author's Day и День веганов и День всех святых (All Saints" Day)
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