01.11.2019 13:42

Хоккей. На выходных динамовцы Харькова встретятся с лидерами чемпионата (ВИДЕО)

МХК Динамо схлестнется на льду с Кременчуком.



//dynamo.kharkiv.ua

Харьковская хоккейная команда МХК Динамо 2 ноября на выезде выйден на поле против лидируюшего в турнирной таблице Кременчука (27 очков).

Увы, но пока в этом сезоне харьковчанам успех не сопутствует - молодая команда сыгрывается, замыкая рейтинг с одним очком.

Предыдущий матч клубов состоялся 24 октября и закончился крупным фиаско первостоличников - 1:12.