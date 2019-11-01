Главная Новости Спорт Хоккей. На выходных динамовцы Харькова встретятся с лидерами чемпионата (ВИДЕО)
01.11.2019  13:42   

Хоккей. На выходных динамовцы Харькова встретятся с лидерами чемпионата (ВИДЕО)

МХК Динамо схлестнется на льду с Кременчуком.


//dynamo.kharkiv.ua

Харьковская хоккейная команда МХК Динамо 2 ноября на выезде выйден на поле против лидируюшего в турнирной таблице Кременчука (27 очков).

Увы, но пока в этом сезоне харьковчанам успех не сопутствует - молодая команда сыгрывается, замыкая рейтинг с одним очком.

Предыдущий матч клубов состоялся 24 октября и закончился крупным фиаско первостоличников - 1:12.

Тэги:  хоккей, динамо, харьков
 
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