01.11.2019 15:15

Харьковчанка без поражений завершила групповой этап Итогового турнира лучших ракеток планеты

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в заключительном матче группового этапа Итогового турнира WTA встретилась с американкой Софией Кенин, которая была вынуждена заменить травмированную Бьнку Андрееску.



Элина Свитолина / Getty Images

Несмотря на то, что украинская теннисистка досрочно вышла в полуфинал благодаря победе над Симоной Халеп, в поединке против Кенин Свитолина не собиралась отдавать победу, что у нее прекрасно получилось.

Матч оказался очень напряженным, поскольку Кенин отказывалась проигрывать во втором сете. В конечном итоге Элина Свитолина смогла дожать соперницу и завершить групповой этап без поражений.

Итоговый турнир WTA. Групповой раунд

Элина Свитолина (Украина) – София Кенин (США) – 7:5, 7:6(10)

Отметим, в полуфинале Свитолина встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич. Матч состоится в субботу, 2-го ноября.

Бенчич поделилась ожиданиями от предстоящего матча и планирует действовать агрессивно против украинской спортсменки.

"Элина Свитолина - это теннисистка, которой очень подходит этот корт. На нем удобнее тем, кто больше защищается. Стоит отметить, что Элина может легко перевернуть ход розыгрыша и перейти в атаку. Я об этом знаю.

Я буду сосредоточена на своей игре. Я вышла в полуфинал, поэтому у меня есть повод расслабиться. Я просто буду играть и бороться, как всегда. Постараюсь действовать агрессивно", — приводит слова Бенчич ASAP Sports.