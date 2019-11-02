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02.11.2019  13:31   

Бивол назвал ошибку Гвоздика в бою с Бетербиевым

Действующий чемпион-полутяж Дмитрий Бивол считает, что Александр Гвоздик мог выступить лучше.


Дмитрий Бивол / Getty Images

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол предположил, что ошибкой Александра Гвоздика в бою с Артуром Бетербиевым было то, что украинец не использовал ноги.

"Я считаю, что Гвоздик мог провести бой лучше. Он не использовал свои ноги, а стоял и принимал бой. Может быть, так случилось из-за того, что слишком нервничал. Или, возможно, хотел показать Бетербиеву свою силу и смутить его. Но, в любом случае, это не сработало", - цитирует Бивола BoxingScene.

Источник:   isport.ua
 Тэги:  бокс, харьков, поражение, пояс
 
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