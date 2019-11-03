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03.11.2019  14:41   

Харьковчанин стал чемпионом мира, одолев именитого грузина

Семен Новиков стал Чемпионом мира U-23 по греко-римской борьбе


://dmskh.gov.ua/novini

С 28 октября по 2 ноября 2019 в столице Венгрии Будапеште прошел чемпионат мира по вольной и греко-римской борьбе среди взрослых до 23 лет. В заключительный день соревнований харьковчанин Семен Новиков в весовой категории 87 кг. стал чемпионом мира!

Источник:   Департамент молодежи и спорта ХОГА
 Тэги:  борьба, харьков, чемпион, греко римская
 
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