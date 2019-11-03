Харьковчанин стал чемпионом мира, одолев именитого грузина

Семен Новиков стал Чемпионом мира U-23 по греко-римской борьбе
С 28 октября по 2 ноября 2019 в столице Венгрии Будапеште прошел чемпионат мира по вольной и греко-римской борьбе среди взрослых до 23 лет. В заключительный день соревнований харьковчанин Семен Новиков в весовой категории 87 кг. стал чемпионом мира!
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