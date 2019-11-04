04.11.2019 13:41

Хоккей. Харьковское Динамо уступило лидерам первенства (ВИДЕО)

Первостоличники проиграли на выезде Кременчуку.



//dynamo.kharkiv.ua

В Кременчуге состоялся стартовый матч 14 тура чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, в рамках которого "Кременчук" принимал МХК “Динамо”.

Очень уверенно поединок начал голкипер харьковчан Михаил Шевчук, который, несмотря на обилие атак от “горожан”, держал крепко на замке свои ворота. Только под конец периода кременчужанам удалось прошить Шевчука и открыть счёт в поединке – дебютным голом в матче отметился Тимур Гриценко.

А вот вторая двадцатиминутка прошла менее приятно для гостей “Айсберга” и более результативно для хозяев площадки. Во втором отрезке поединка кременчужане еще 5 раз отметились в воротах Михаила Шевчука – дублем отметился Дмитрий Созонов, а также по шайбе на свой счёт записали Николай Киселев, Александр Пукс и Дмитрий Орлов.

“Кременчук” и в третьем периоде не ставил обороты, продолжив полностью контролировать ситуацию на площадке. Таким образом за последние 20 минут встречи в воротах харьковчан оказалось ещё 4 шайбы, что позволило Дмитрию Орлову оформить хет-трик, а Дмитрию Созонову и Николаю Киселеву – дубли.

Итог матча 10:0, шатаут Никиты Гордюшина, третье разгромное поражение “динамовцев” от “Кременчука” в текущем сезоне УХЛ-Пари-Матч и “горожане” с 35 набранный очками продолжают лидировать в турнирной таблице.

“Кременчук” – МХК “Динамо” 10:0 (1:0, 5:0, 4:0)

Шайбы: 1:0 Гриценко (Савченко, Ворона), 17:08; 2:0 Киселев (Бабрусев), 20:24; 3:0 Пукс (Орлов, Киселёв), 24:14; 4:0 Созонов (Пукс), 24:21; 5:0 Орлов (Пукс, Созонов), 37:01; 6:0 Созонов (Орлов, Пукс), 38:17; 7:0 Орлов (Созонов, Пукс), 45:43; 8:0 Киселев (Бондарук, Серанов), 48:41; 9:0 Грицких (Орлов, Созонов), 50:13; 10:0 Орлов (Боевых, Созонов), 56:59;

“Кременчук”: Гордюшин (Новицкий); Григорян – Бабрусёв, Боевых – Хришпенц, Толстушко – Грицких, Александров – Роганов; Бондарук – Серанов – Киселёв (К), Орлов – Пукс (А) – Созонов, Ворона – Гриценко (А) – Савченко, Свищев – Полищук – Ефимочкин.

МХК “Динамо”: Шевчук (Вязовов); Фирсов (К) – Наливайко (А), Панков – Поддубный, Швоев – Савченко, Ступницкий – Трапезников; Геворкян (А) – Борисов – Абаджян, Черноморченко – Праведный – Шилкин, Фёдоров – Соляник – Харин, – Абдулаев.

Главные тренеры “Кременчука” и “Динамо” прокомментировали результат очного поединка в рамках 14-го тура регулярного чемпионата УХЛ – Пари-Матч. Александр Савицкий, ХК “Кременчук”: “Неплохо играли – забили хорошие голы и по подсчетам установили наш рекорд по броскам в нынешнем чемпионате – 86. Содержанием игры я остался доволен. Возможно, нужно было больше забросить шайб, но в принципе и так нормально. Хорошо играл голкипер гостей Михаил Шевчук, долго держал ворота на замке. Но и он не смог сдержать такое количество бросков. Немного отдохнем, а после начнем подготовку к следующим играм чемпионата” Александр Панченко, МХК “Динамо”: “У нас молодежная хоккейная команда и в этом матче мы соответствовали своему статусу. Были неплохие отрезки в игре – в первом и третьем периодах. Но пока нас не хватает на весь поединок. Мы допускаем много ошибок, и конечно, такая мастеровитая команда, как “Кременчук”, их использует. По игре хотел бы отметить нашего вратаря Михаила Шевчука, который провел огромнейший объем работы. На сегодня сильнейшая наша сторона – это вратарская линия. Даже в сегодняшнем матче у нас были голевые моменты, но не хватило исполнительного мастерства. Следующий поединок мы снова сыграем с “Кременчуком” 14 ноября в Харькове, и к этому моменту постараемся улучшить нашу игру, – отметил наставник харьковчан”