Футбол. Металлист 1925 спас матч, но не лидерство (ВИДЕО)

Предупреждения: Павлов 51, Синегуб 84 - Демченко (главный тренер, 52), Шершень 56, Дерек 90, Лукас 90+6
Удаления: Таран (тренер, 90+4) - Демченко (главный тренер, 90+4)
Отметим, что противостояние команд жосткое, а наставнику ингульчан не занимать уверенности - перед майским противостоянием 2019 года (закончилось с таким же ничейным счетом - 1:1) он заявил, что его игроки переиграют харьковчан даже пьяными.
Не унывает и тренерский штаб желто-синих, считая, что двигается в правильном направлении.
В частности, в послематчевом комментарии тренер "Металлиста 1925" Евгений Писоцкий отметил, что "матч был боевым. Играли лидеры Чемпионата "Ингулец" и "Металлист 1925", ни одна из команд не хотела уступать. Пропустили, по мнению нашего тренерского штаба, не совсем логичный гол. Хорошо, что наши игроки смогли вернуться к игре, исправить счет, за что мы им и благодарны. Хочу поздравить свою команду с хорошей игрой и с тем, что не опустили руки. Ну, а всем болельщикам и тем, кто за "Металлист 1925" переживает, скажу, что мы двигаемся в правильном направлении. Сейчас каждый зачетный балл на вес золота, мы играли против прямого конкурента и этот балл может стать "золотым" в конце Чемпионата. Играли два лидера, никто не хотел уступать, ведь команды находятся рядом в турнирной таблице. Эта напряженность передалась и на футбольное поле".