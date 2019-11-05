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05.11.2019  12:11   

Футбол. Металлист 1925 спас матч, но не лидерство (ВИДЕО)

Харьковчане провели сложный матч с Ингульцом.


//metalist1925.com
Харьковский клуб провел очередную встречу чемпионата стран.
 
Металлист 1925 на выезде сыграл вничью - 1:1 -  с Ингульцом в 16-м туре Чемпионата первой лиги.
 
При этом желто-синим пришлось вытаскивать матч, спасаясь от поражения после реализованного в их ворота пенальти.
 
Харковский клуб сместился на третью позицию в турнирной таблице.
 
"Ингулец" (футболки желтые): Шуст, Запорожец (Козак 88), Клименко (Кучеренко 90+1), Мішуренко (Коробка 75), Коваленко Ил. (Щедрый 68), Павлов, Балан, Сичинава (Сула 86), Ковалев, Лупашко (к), Синегуб
 
Главный тренер - Сергей Лавриненко
 
"Металлист 1925" (футболки синие): Сидоренко, Шершень, Поспелов (к), Цвіренко, Кравченко (80 Лукас), Кольцов, Савин, Ямполь, Дехтяренко, Романов (Жук 90+5), Дерек
 
Главный тренер - Андрей Демченко 
 
Голы: Сичинава 73, с пенальти - Дерек 90+2
 
Предупреждения: Павлов 51, Синегуб 84 - Демченко (главный тренер, 52), Шершень 56, Дерек 90, Лукас 90+6
 
Удаления: Таран (тренер, 90+4) - Демченко (главный тренер, 90+4)
 
Отметим, что противостояние команд жосткое, а наставнику ингульчан не занимать уверенности - перед майским противостоянием 2019 года (закончилось с таким же ничейным счетом - 1:1) он заявил, что его игроки переиграют харьковчан даже пьяными
 
Не унывает и тренерский штаб желто-синих, считая, что двигается в правильном направлении. 
 
В частности, в послематчевом комментарии тренер "Металлиста 1925" Евгений Писоцкий отметил, что "матч был боевым. Играли лидеры Чемпионата "Ингулец" и "Металлист 1925", ни одна из команд не хотела уступать. Пропустили, по мнению нашего тренерского штаба, не совсем логичный гол. Хорошо, что наши игроки смогли вернуться к игре, исправить счет, за что мы им и благодарны. Хочу поздравить свою команду с хорошей игрой и с тем, что не опустили руки. Ну, а всем болельщикам и тем, кто за "Металлист 1925" переживает, скажу, что мы двигаемся в правильном направлении. Сейчас каждый зачетный балл на вес золота, мы играли против прямого конкурента и этот балл может стать "золотым" в конце Чемпионата. Играли два лидера, никто не хотел уступать, ведь команды находятся рядом в турнирной таблице. Эта напряженность передалась и на футбольное поле".

Источник:   Официальный сайт ФК Металлист 1925
 Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков
 
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