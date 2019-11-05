Главная Новости Спорт «Бронзу» чемпионата Европы привезд харьковский тхэквондист
05.11.2019  10:31   

«Бронзу» чемпионата Европы привезд харьковский тхэквондист

Харьковчанин Денис Вороновский завоевал на турнире единственную медаль сборной Украины.


// city.kharkov.ua

Соревнования «G4 Extra European Championships по олимпийскому тхэквондо» прошли 1-3 ноября в городе Бари (Италия).

Харьковчанин Денис Вороновский выступал в весовой категории до 80 кг. Спортсмен победил соперников из Словении (15:6), Испании (18:12) и Турции (10:7). Однако в полуфинале со счетом 10:15 уступил чемпиону Европы 2018 года Тони Каналу из Хорватии.

По итогам чемпионата харьковчанин занял третье место и стал бронзовым призером.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  тхэквондо, чемпионат евробы, бронзовая медаль, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.10 Спорт Харьковские тхэквондисты посоревновались за кубок области 10.07 Спорт Из Неаполя – с бронзой 14.06 Спорт Тхэквондо. Харьковчане - чемпионы и призеры всеукраинского турнира
 
 

Видео

В харьковском метро установили 160 валидаторов для "E-ticket
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 