«Бронзу» чемпионата Европы привезд харьковский тхэквондист

Харьковчанин Денис Вороновский завоевал на турнире единственную медаль сборной Украины.
Соревнования «G4 Extra European Championships по олимпийскому тхэквондо» прошли 1-3 ноября в городе Бари (Италия).
Харьковчанин Денис Вороновский выступал в весовой категории до 80 кг. Спортсмен победил соперников из Словении (15:6), Испании (18:12) и Турции (10:7). Однако в полуфинале со счетом 10:15 уступил чемпиону Европы 2018 года Тони Каналу из Хорватии.
По итогам чемпионата харьковчанин занял третье место и стал бронзовым призером.
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