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05.11.2019  14:43   

В Харькове пройдет фестиваль технических видов спорта

Мероприятие состоится 8-10 ноября в Харькове.


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Как сообщили организаторы, гостей мероприятия ожидают автошоу с развлекательной программой, конкурсами и призами от партнеров.
 
На пл. Свободы пройдет автомобильная выставка, на которой будут представлены новинки автосалонов, внедорожники, кроссоверы, квадроциклы, а также дополнительное оборудование, запчасти и аксессуары для машин. 
 
8 ноября на пл. Свободы состоятся официальное открытие фестиваля, выставка внедорожной техники, парад участников, старт гонки вслепую на специально подготовленной трассе и шоу-программа.
 
9-10 ноября в поселке Безлюдовка пройдет финал внедорожных соревнований и празднование дня рождения off-road клуба «JUMA». 
 
Как сообщила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов городского совета Виктория Грецкая-Миргородская, фестиваль технических видов спорта стал традиционным.
 
«Мы рады, что третий год проводим в Харькове такое масштабное мероприятие, которое позиционирует Харьков как спортивную столицу, а также способствует поднятию имиджа города», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская. 
 
Мероприятие проводится при поддержке Управления инновационного развития и имиджевых проектов городского совета под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  фестиваль, спорт, харьков
 
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