Итальянское золото для харьковачан вылилось в несколько десятков медалей (фото)

Харьковские спортсмены завоевали 37 медалей на чемпионате мира по кикбоксингу.
С 31 октября по 03 ноября в городе Марина ди Каррара (Италия) состоялся чемпионат мира по кикбоксингу ВТКА. В соревнованиях приняли участие более 5000 спортсменов из 89 стран мира. Город Харьков и Харьковскую область представляли 19 спортсменов-воспитанников КЗ КДЮСШ №6, ХНУВД, КСБ Южный.
В копилку сборной Украины харьковские спортсмены принесли 25 золотых, 10 серебряных и 2 бронзовых награды.
Подготовили спортсменов тренеры: Кохановский Ю.С., Кушниренко Р.А. и Константинов Д.В., Лысенко Е.А., Моргунов А.А.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Днем местами по области порывы 15-20 м/с.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
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