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05.11.2019  14:56   

Итальянское золото для харьковачан вылилось в несколько десятков медалей (фото)

Харьковские спортсмены завоевали 37 медалей на чемпионате мира по кикбоксингу.


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С 31 октября по 03 ноября в городе Марина ди Каррара (Италия) состоялся чемпионат мира по кикбоксингу ВТКА. В соревнованиях приняли участие более 5000 спортсменов из 89 стран мира. Город Харьков и Харьковскую область представляли 19 спортсменов-воспитанников КЗ КДЮСШ №6, ХНУВД, КСБ Южный. 

В копилку сборной Украины харьковские спортсмены принесли 25 золотых, 10 серебряных и 2 бронзовых награды.

Подготовили спортсменов тренеры: Кохановский Ю.С., Кушниренко Р.А. и Константинов Д.В., Лысенко Е.А., Моргунов А.А.

 

Источник:   Департамент молодежи и спорта ХОГА
 Тэги:  кикбоксинг, харьков, победа, чемионат
 
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