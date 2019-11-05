Две харьковчанки привезли медали высшей пробы с Кубка Украины по боксу

Сборная Харьковской области завоевала в Черкассах 2 золотые и 1 бронзовую медали.
В весовой категории до 51 кг победителем Кубка стала Светлана Василевская. Юлия Цыплакова стала сильнейшей в весовой категории до 57 кг, – сообщили в пресс-службе ХОГА со ссылкой на Управление по делам молодежи и спорта ХОГА.
Бронзовую награду в весовой категории до 48 кг получила Юлия Воропай.
В общекомандном зачете сборная Харьковской области заняла четвертое место. Лучший результат показали киевлянки, на счету которых – 3 золотые, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Днем местами по области порывы 15-20 м/с.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
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