05.11.2019 15:25

Две харьковчанки привезли медали высшей пробы с Кубка Украины по боксу

Сборная Харьковской области завоевала в Черкассах 2 золотые и 1 бронзовую медали.



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В весовой категории до 51 кг победителем Кубка стала Светлана Василевская. Юлия Цыплакова стала сильнейшей в весовой категории до 57 кг, – сообщили в пресс-службе ХОГА со ссылкой на Управление по делам молодежи и спорта ХОГА.

Бронзовую награду в весовой категории до 48 кг получила Юлия Воропай.

В общекомандном зачете сборная Харьковской области заняла четвертое место. Лучший результат показали киевлянки, на счету которых – 3 золотые, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей.