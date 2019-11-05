Харьковский гроссмейстер стал серебряным призером чемпионата Европы по шахматам

Мужская сборная Украины по шахматам в состав которой вошел Александр Моисеенко заняла второе место на командном чемпионате Европы, который 2 ноября завершился в грузинском Батуми.
Александр Моисеенко, а также его партнеры по сборной Василий Иванчук, Юрий Кузубов, Андрей Волокитин, Александр Моисеенко, Владимир Онищук и капитан Александр Сулипа получили на чемпионате 6 побед, 2 матча свели вничью и потерпели одно поражение. В итоге сборная Украины набрала 14 очков. Столько же было и сборной Англии, но по дополнительным показателям украинцы опередили соперников и заняли второе место. Чемпионами стали россияне, на счету которых было 15 очков.
В женских баталиях украинская сборная, в состав которой вошла харьковчанка Анна Ушенина, остановилась в шаге от медали, с результатом 12 очков заняв четвертое место. Чемпионками стали россиянки (16 очков). На втором остановилась грузинки (15 очков), а третье досталось сборной Азербайджана (14 очков).
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На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
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