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05.11.2019  15:45   

Харьковский гроссмейстер стал серебряным призером чемпионата Европы по шахматам

Мужская сборная Украины по шахматам в состав которой вошел Александр Моисеенко заняла второе место на командном чемпионате Европы, который 2 ноября завершился в грузинском Батуми.


://dmskh.gov.ua

Александр Моисеенко, а также его партнеры по сборной Василий Иванчук, Юрий Кузубов, Андрей Волокитин, Александр Моисеенко, Владимир Онищук и капитан Александр Сулипа получили на чемпионате 6 побед, 2 матча свели вничью и потерпели одно поражение. В итоге сборная Украины набрала 14 очков. Столько же было и сборной Англии, но по дополнительным показателям украинцы опередили соперников и заняли второе место. Чемпионами стали россияне, на счету которых было 15 очков.

В женских баталиях украинская сборная, в состав которой вошла харьковчанка Анна Ушенина, остановилась в шаге от медали, с результатом 12 очков заняв четвертое место. Чемпионками стали россиянки (16 очков). На втором остановилась грузинки (15 очков), а третье досталось сборной Азербайджана (14 очков).

Источник:   Управление по делам молодежи и спорта ХОГА
 Тэги:  шахматы, гроссмейстер, харьков, приз, европа
 
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