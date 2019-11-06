Женский футбол Харькова уехал на зимние каникулы в лидерах турнирной таблицы (ВИДЕО)

06.11.2019 13:23

Завершальный аккорд сезона получился более чем громким - победа 9-0

Харьковский «Жилстрой-2» идет на зимний перерыв в статусе лидера турнирной таблицы чемпионата Украины по футболу сезона 2019/2020.

1 ноября 2019, на спортивной арене «Солнечный» в Харькове, в матче 13-го тура украинской Высшей лиги харьковский "Жилстрой-2" одержал уверенную победу над аутсайдером лиги - Костопольской "Родыной" - 9: 0.

4 ноября ведущие игроки пополнили сборную команду Украины на сборах в Турции

4 ноября делегация национальной женской сборной Украины прибыла в турецкий город Измир . Уже на следующий день главная команда начала тренировочный процесс на футбольной базе академии "Буджаспора".

Напомним, что в рамках учебно-тренировочного сбора запланирована международная игра между национальными сборными Турции и Украины . Поединок состоится 11 ноября 2019 на стадионе "Menemen Stadium", который расположен в пригороде Измира.

Состав сборной Украины

Вратари: Ирина Санина ( «Жилстрой-1» Харьков), Екатерина Самсон, Дарья Бондарчук (все - «Жилстрой-2» Харьков )



Защитники: Натия Панцулая ( «Атлетико», Испания), Ольга Басанская, Анна Петрик ( все - «Жилстрой-1» Харьков ), Ирина Подольская, Екатерина Корсун (все - «Жилстрой-2» Харьков), Любовь Шматко ( «Минск» Беларусь),Дарья Кравец ( «Реймс», Франция), Алена Ковтун ( «Гурник», Польша)



Полузащитники: Ольга Овдийчук ( «Атлетико», Испания) , Надежда Кунина, Дарья Апанащенко, Ирина Кочнева, Юлия Шевчук (все - «Жилстрой-1» Харьков), Тамила Химич ( «Минск» Беларусь ), Татьяна Китаева ( «Жилстрой-2» Харьков) , Николь Козлова ( «Вирджиния Тех» США ) .



нападающие:Яна Калинина, Вероника Андрухив (все - «Жилстрой-2» Харьков) ,Валентина Тараканова ( «Стомиланкы», Польша)