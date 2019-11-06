06.11.2019 16:26

Первый тур сборная Харьковщины по водному поло завершила на втором месте

В Каменском Днепропетровской области завершился первый тур чемпионата Украины по водному поло среди мужчин.



//kharkov-sport.com/news

В заключительный игровой день в очном поединке встретились два лидера турнира ватерполисты сборной Харьковской области-1 и «Динамо» (Львов).

Первый период выиграли динамовцы 3:0. А далее игра была более упорной. Второй период львовяне взяли только с минимальным перевесом 2:1, в третьем была ничья 2:2, а четвертый снова остался за динамовцами со счетом 2:1. В итоге матч выиграли действующие чемпионы страны 9:4. Голы у харьковчан забили Никита Бажинов и Егор Ивахно - по 2.

Днем ранее сборная подопечные Владимира Войтенко и Сергея Столярова обыграли львовскую команду «КЗ ЛОР УФК» 11:2. Голы забили Александр Ермаков, Игнат Маймулин и Егор Ивахно - по 2, Александр Шевченко, Никита Бажинов, Вадим Евстратов, Владимир Войтенко и Максим Горудко - по 1.

Еще в одном субботнем матче первая сборная Харьковской области победила своих младших земляков из второй команды Харьковской области 27:3. У победителей отличились Александр Ермаков - 7 голов, Егор Ивахно - 6, Никита Апостол - 5, Никита Бажинов - 4, Владимир Войтенко - 3, Виталий Петров, Вадим Евстратов - по 1. Голы у проигравших забили Илья Роганов - 2 и Илья Митюрич.

Состав сборной Харьковской области-1: Виталий Петров, Никита Апостол, Александр Ермаков, Вадим Евстратов, Владимир Войтенко, Максим Горудко, Игнат Маймулин, Никита Бажинов, Михаил Черпак, Дмитрий Ашанин, Егор Ивахно, Александр Шевченко, Всеволод Татьков, Кирилл Наволоков, Денис Гурцкая. Тренеры - Владимир Войтенко, Сергей Столяров.

Помимо поражения от старших партнеров, ватерполисты второй сборной Харьковской области проиграли еще команде Киевской области 4:10. Здесь за харьковчан забивали Илья Роганов (трижды) и Илья Митюрич. А в последний игровой день подопечные Александры Мироненко и Дмитрия Гуренко в основное время сыграли вничью 6:6 с учащимися львовского «КЗ ЛОР ЛУФК», но проиграли в серии послематчевых пенальти 4:5. Голы у харьковчан забили Илья Митюрич - 3, Максим Клунный - 2, Илья Роганов - 1.

Состав сборной Харьковской области-2: Вадим Ильченко, Владислав Москаль, Дмитрий Пономаренко, Илья Митюрич, Максим Кашуба, Владимир Шестопалов, Матвей Бебенко, Георгий Пахаренко, Эдльхан Агаев, Григорий Онищенко, Антон Аргунов, Денис Кисленко, Илья Лоскот, Илья Роганов, Максим Клунный. Тренеры - Ирина Мироненко и Дмитрий Гуренко.

И, наконец, третья харьковская команда «НТУ-ХПИ» в третий игровой день проиграла львовскому «Динамо» 3:17. У проигравших голы провели Юрий Яровой, Артем Пашков и Вячеслав Скрипник. В воскресенье студенты-политехники в борьбе за четвертое место уступили ВК «Мариуполю» 6:11. За харьковчан забивали Владимир Грабовский, Олег Кабанов, Артур Однолетков, Артем Пашков, Вадим Папкович и Вячеслав Скрипник.

Состав «НТУ-ХПИ»: Юрий Яровой, Артем Салихов, Владимир Грабовский, Олег Кабанов, Константин Невмержицкий, Евгений Шмигель, Артур Однолетков, Артем Пашков, Александр Бакшенев, Алексей Самойлов, Константин Царев, Алексей Токаев, Вадим Папкович, Вячеслав Скрипник, Максим Герун. Тренеры - Евгений Носик, Тарас Головкин.