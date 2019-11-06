Два удара харьковчанки попали в восьмёрку лучших на WTA Finals (ВИДЕО)

Хотя Элина Свитолина остановилась в шаге от победы, прервав беспроиграшную серию в 9 матчей, игра представительницы харьковской школы тенниса вызвала признание изысканой публики самого престижного женского турнира планеты.
WTA включила в Топ-8 "hot shots" на Итоговом турнире два удара украинки в стартовом матче против Каролины Плишковой и финальной встрече с Эшли Барти. Напомним, что Свитолина после турнира вернулась на шестое место в рейтинге WTA. Кроме того Свитолина и Ястремская попали в топ-20 рейтинга сезона по эйсам.
Элина Свитолина, которая на Итоговом турнире обновила свой личный рекорд по подачам на вылет за матч, как и в прошлом году в рейтинге сезона заняла 13-е место. На счету харьковчанки 229 эйсов при 184 двойных ошибках за 61 матч. В сезоне-2018 Свитолина отметилась 205 эйсами при 122 двойных за 59 поединков. В 2017 году в этом рейтинге Элина находилась на 15-й строчке.
Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.
Cолнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром туман, без существенных осадков. Днем небольшой дождь, который к вечеру может усилиться.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
влажн.:
давл.:
ветер: