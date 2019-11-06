Главная Новости Спорт Два удара харьковчанки попали в восьмёрку лучших на WTA Finals (ВИДЕО)
06.11.2019  15:41   

Два удара харьковчанки попали в восьмёрку лучших на WTA Finals (ВИДЕО)

Хотя Элина Свитолина остановилась в шаге от победы, прервав беспроиграшную серию в 9 матчей, игра представительницы харьковской школы тенниса вызвала признание изысканой публики самого престижного женского турнира планеты.


://btu.org.ua/

WTA включила в Топ-8 "hot shots" на Итоговом турнире два удара украинки в стартовом матче против Каролины Плишковой и финальной встрече с Эшли Барти. Напомним, что Свитолина после турнира вернулась на шестое место в рейтинге WTA. Кроме того Свитолина и Ястремская попали в топ-20 рейтинга сезона по эйсам. 

Элина Свитолина, которая на Итоговом турнире обновила свой личный рекорд по подачам на вылет за матч, как и в прошлом году в рейтинге сезона заняла 13-е место. На счету харьковчанки 229 эйсов при 184 двойных ошибках за 61 матч. В сезоне-2018 Свитолина отметилась 205 эйсами при 122 двойных за 59 поединков. В 2017 году в этом рейтинге Элина находилась на 15-й строчке.

Источник:   Большой теннис Украины
 Тэги:  теннис, большой, харьков, свитолина, турнир
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.11 Спорт Свитолина не сумела защитить титул чемпионки Итогового турнира, впервые в карьере уступив номеру 1 в рейтинге WTA (КОММЕНТАРИЙ) 01.11 Спорт Харьковчанка без поражений завершила групповой этап Итогового турнира лучших ракеток планеты 31.10 Спорт На экватор первенства на лучшую ракетку планеты харьковчанка выходит фаворитом
 
 

Видео

В Харькове устал еще один мост. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 