06.11.2019 15:41

Два удара харьковчанки попали в восьмёрку лучших на WTA Finals (ВИДЕО)

Хотя Элина Свитолина остановилась в шаге от победы, прервав беспроиграшную серию в 9 матчей, игра представительницы харьковской школы тенниса вызвала признание изысканой публики самого престижного женского турнира планеты.



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WTA включила в Топ-8 "hot shots" на Итоговом турнире два удара украинки в стартовом матче против Каролины Плишковой и финальной встрече с Эшли Барти. Напомним, что Свитолина после турнира вернулась на шестое место в рейтинге WTA. Кроме того Свитолина и Ястремская попали в топ-20 рейтинга сезона по эйсам.

Элина Свитолина, которая на Итоговом турнире обновила свой личный рекорд по подачам на вылет за матч, как и в прошлом году в рейтинге сезона заняла 13-е место. На счету харьковчанки 229 эйсов при 184 двойных ошибках за 61 матч. В сезоне-2018 Свитолина отметилась 205 эйсами при 122 двойных за 59 поединков. В 2017 году в этом рейтинге Элина находилась на 15-й строчке.