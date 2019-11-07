07.11.2019 10:35

Харьковчанка стала серебряным призером чемпионата мира по пара-армрестлингу

Студентка Национального технического университета «ХПИ» Юлия Гадаева завоевала две серебряные медали чемпионата мира по пара-армрестлингу, который прошел в Румынии.



// city.kharkov.ua

В городе Констанца состоялся чемпионат мира по армрестлингу среди юношей, юниоров, ветеранов, взрослых и чемпионат мира среди спортсменов с ограниченными возможностями (поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения и слуха). Чемпионат собрал около 1500 спортсменов из более чем 50 стран.

Студентка НТУ «ХПИ» Юлия Гадаева вошла в состав сборной Украины. Она завоевала две серебряные медали чемпионата по пара-армрестлингу в соревнованиях на правой и левой руках (категория до 65 кг).