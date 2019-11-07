Харьковчанка стала серебряным призером чемпионата мира по пара-армрестлингу

Студентка Национального технического университета «ХПИ» Юлия Гадаева завоевала две серебряные медали чемпионата мира по пара-армрестлингу, который прошел в Румынии.
В городе Констанца состоялся чемпионат мира по армрестлингу среди юношей, юниоров, ветеранов, взрослых и чемпионат мира среди спортсменов с ограниченными возможностями (поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения и слуха). Чемпионат собрал около 1500 спортсменов из более чем 50 стран.
Студентка НТУ «ХПИ» Юлия Гадаева вошла в состав сборной Украины. Она завоевала две серебряные медали чемпионата по пара-армрестлингу в соревнованиях на правой и левой руках (категория до 65 кг).
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать потенциал этого дня в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты на работе или дома.
Cолнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром туман, без существенных осадков. Днем небольшой дождь, который к вечеру может усилиться.
7 ноября 1928 года в Харькове был торжественно открыт Госпром – первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма.
влажн.:
давл.:
ветер: