Главная Новости Спорт Харьковчанка стала серебряным призером чемпионата мира по пара-армрестлингу
07.11.2019  10:35   

Харьковчанка стала серебряным призером чемпионата мира по пара-армрестлингу

Студентка Национального технического университета «ХПИ» Юлия Гадаева завоевала две серебряные медали чемпионата мира по пара-армрестлингу, который прошел в Румынии.


// city.kharkov.ua

В городе Констанца состоялся чемпионат мира по армрестлингу среди юношей, юниоров, ветеранов, взрослых и чемпионат мира среди спортсменов с ограниченными возможностями (поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения и слуха). Чемпионат собрал около 1500 спортсменов из более чем 50 стран. 

Студентка НТУ «ХПИ» Юлия Гадаева вошла в состав сборной Украины. Она завоевала две серебряные медали чемпионата по пара-армрестлингу в соревнованиях на правой и левой руках (категория до 65 кг).

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  амррестлинг, чемпионат мира, харьков
 
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