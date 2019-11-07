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07.11.2019  19:49   

Футбол. У Металлиста 1925 - новый игрок

Желто-синие подписали контракт с нигерицем Чидера Клит Анихом.


//metalist1925.com
ФК "Металлист 1925" заключил контракт с нигерийским футболистом. Игроком харьковской команды стал 18-летний защитник Чидера Клит Аних.
 
Позиция - защитник, родился 1 октября 2001 года.
 
Рост - 182 см. Вес - 64 кг.
 
Чидера Клит Аних - воспитанник нигерийского футбола, город Энугу.
 
В детских соревнованиях играл за академии ФК "Зола" и "Джей-1", а на молодежном уровне - команды разного возраста столичного "Футбольного колледжа Абуджа".
 
В их составе дважды признавался лучшим защитником команды.
 
В "Металлисте 1925" будет выступать под 6-м номером.
Источник:   Сайт ФК Металлист 1925
 Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков
 
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