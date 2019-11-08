Юная харьковчанка завоевала «серебро» на чемпионате мира по шашкам (ФОТО)

С 27 октября по 3 ноября 2019 в турецком курортном Измире состоялся молодежный чемпионат мира по шашкам-100, второе место на котором заняла харьковчанка Екатерина Мусиенко.
Участие в соревнованиях принимали 200 спортсменов из 14 стран мира, которые разыграли медали в четырех возрастных категориях. Екатерина стала серебряным призером в классической игре категории «юные надежды». В восьми турах она получила 12 очков. Чемпионка россиянка Елизавета Васильева набрала на два очка больше. Третье место заняла спортсменка из Китая (10 очков).
Также Екатерина Мусиенко заняла четвертое место в блице.
Всего на данном чемпионате сборная Украины получила две серебряные медали.
Хорошо провести день в неторопливом общении с друзьями или в кругу семьи. Используйте выходной, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью будет идти дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
В 1789 году Элия Крейг из городка Бурбон (штат Кентукки) впервые приготовил разновидность виски, которую сегодня называют просто «бурбон».
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