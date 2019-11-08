08.11.2019 14:24

Юная харьковчанка завоевала «серебро» на чемпионате мира по шашкам (ФОТО)

С 27 октября по 3 ноября 2019 в турецком курортном Измире состоялся молодежный чемпионат мира по шашкам-100, второе место на котором заняла харьковчанка Екатерина Мусиенко.



Фото //kharkiv.znaj.ua/

Участие в соревнованиях принимали 200 спортсменов из 14 стран мира, которые разыграли медали в четырех возрастных категориях. Екатерина стала серебряным призером в классической игре категории «юные надежды». В восьми турах она получила 12 очков. Чемпионка россиянка Елизавета Васильева набрала на два очка больше. Третье место заняла спортсменка из Китая (10 очков).

Также Екатерина Мусиенко заняла четвертое место в блице.

Всего на данном чемпионате сборная Украины получила две серебряные медали.