Бадминтонисты Харьковщины привезли ворох медалей с чемпионата Украины

На соревнованиях в городе Днепр, которые состоялись с 4 по 7 ноября, сборная области завоевала 11 медалей.
«В мужской одиночной категории третий год подряд нет равных харьковчанину Артему Почтареву. На этот раз в финале он обыграл Кирилла Леонова из Днепра со счетом 21:15, 21:11, - рассказывают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА. - Также Артем праздновал победу и в мужской парной категории вместе с Валерием Атращенковым. В финале харьковский дуэт выиграл 21:15, 20:22, 21:14 у соперников из Днепра Ивана Дружченко и Александра Колесника».
Также в этой категории на счету харьковчан - бронзовые медали, которые завоевали Иван Мединский и Геннадий Натаров.
Кроме этого, Валерий Атращенков получил еще одну золотую медаль. Вместе с Елизаветой Жаркой он стал чемпионом в смешанной парной категории, выиграв в финале 21:10, 21:19 у Сергея Гариста и Натальи Войцех из Днепра.
Еще одна харьковская смешанная пара - Геннадий Натаров и Ольга Михайленко - стали бронзовыми призерами.
В женской парной категории обладателями «золота» стали Елизавета Жаркая и Марина Ильинская. В финале харьковчанки обыграли своих землячек - Анастасию Прозорову и Валерию Рудакову со счетом 21:13, 21:14. В этой же категории Ольга Михайленко и Ольга Сутула, а также еще одна харьковчанка Елена Прус, которая играла с Марией Улитиной из Днепра, получили бронзовые награды.
Единственная категория, где харьковским бадминтонистам не удалось получить золотую медаль, стала женская одиночная. Чемпионкой среди женщин стала Мария Улитина из Днепра, которая в финале победила другую днепровскую спортсменку Наталью Войцех. Харьковчанки Марина Ильинская и Анна Михалькова заняли третье место.
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