Главная Новости Спорт Украинские Львицы одержали четвертую победу в рамках Women's Boxing League
11.11.2019  10:22   

Украинские Львицы одержали четвертую победу в рамках Women's Boxing League

Украинские Львицы в Харькове выиграли в Битве городов со счетом 4:1.


://isport.ua/

В вечере бокса, который прошел в харьковском клубе Болеро, Украинские Львицы со счетом 4:1 победили Команду городов Украины, добыв четвертую победу в рамках Women's Boxing League

Результаты поединков

Юлия Демьяненко UD - Юлия Воропай

Татьяна Коб UD - Светлана Василевская

Анна Охрей UD - Елена Медведенко

Лина Кариченська - Наталья Мелешко SD

Инна Статкевич TKO - Юлиана Ермакова

 

Источник:   isport
 Тэги:  бокс, харьков, победа
 
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