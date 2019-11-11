Украинские Львицы одержали четвертую победу в рамках Women's Boxing League

Украинские Львицы в Харькове выиграли в Битве городов со счетом 4:1.
В вечере бокса, который прошел в харьковском клубе Болеро, Украинские Львицы со счетом 4:1 победили Команду городов Украины, добыв четвертую победу в рамках Women's Boxing League
Результаты поединков
Юлия Демьяненко UD - Юлия Воропай
Татьяна Коб UD - Светлана Василевская
Анна Охрей UD - Елена Медведенко
Лина Кариченська - Наталья Мелешко SD
Инна Статкевич TKO - Юлиана Ермакова
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