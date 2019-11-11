11.11.2019 11:51

"Металлист 1925" осудил расистские действия болельщиков "Динамо" на харьковском стадионе (ФОТО, ВИДЕО)

В Европе за такое не пускают на стадионы пожизненно - харьковский футбольный клуб "Металлист 1925" выразил поддержку клуба "Шахтер" и его капитану Тайсону, пострадавшему в результате инцидента.



"Металлист 1925" осудил расистские действия болельщиков "Динамо" на харьковском стадионе (ФОТО, ВИДЕО)



"Вчера, 10-го ноября 2019-му году, на главной спортивной арене Слобожанщины - ОСК "Металлист" - состоялось украинское футбольное классико. Противостояние "Шахтера" и "Динамо" - это всегда праздник для всех, кто уважает и восхищается большой Игрой. Но, к сожалению, этот матч получился осквернен дикарскими поступками варваров, почему-то называют себя фанатами футбола. Во втором тайме с гостевого сектора "Динамо" время от времени были слышны расистские выкрики в адрес бразильских легионеров "Шахтера". К сожалению, не удержался Тайсон, который с 2010-го по 2013-й годы защищал цвета "Металлиста" и был любимцем харьковских болельщиков. За свою реакцию капитан "горняков" был удален с поля. Со слезами на глазах матч заканчивал также и Дентиньо ", - говорится в сообщении.

Коллектив харьковского клуба выразил полную поддержку футбольному клубу "Шахтер", его капитану Тайсону, другим футболистам, тренерам, руководителям клуба и всем, кто борется с проявлениями расизма, ксенофобии и унижениями человека по каким-либо признакам.

"Для нас главным в футболе всегда были принципы честности и взаимоуважения, а они являются фундаментальными постулатами УЕФА. В Стратегии клуба" Металлист 1925 "прямо указано, что одним из главных направлений нашей работы является недопущение любых проявлений расизма, ксенофобии или любой дискриминации, предотвращения шагов по унижения клубов, учредителей, работников, болельщиков и других субъектов футбола по признакам этнического происхождения, пола, языка, религии, политических или иных убеждений. и сегодня мы подтверждаем свою неизменной позицию, решительно осуждаем действия части болельщиков ФК "Динамо" и поддерживаем намерения всех, кто не воспринимает и выступает против таких противоправных действий. Призываем всю футбольную общественность Украины присоединиться к борьбе с таким "грязным" боком футбола, как расизм, ксенофобия и расовая дискриминация. Харьков - интеллектуальный город, верим, что таким оно останется и в дальнейшем. То, что вчера произошло на гостевом секторе нашего красавца-стадиона, надеемся, больше никогда не повторится! Но для этого надо принять решительные, последовательные и комплексные меры всех футбольных институтов. "Металлист 1925" строго осуждает проявления расизма и ксенофобии ", - говорится в заявлении.

Как сообщалось в СМИ, на поведение фанатов Динамо внимание главного арбитра обратил нападающий "горняков" Дентиньо. Затем отдельные фанаты гостей начали провоцировать Тайсона.

Оттуда начало доносится нечто такое обидное, что даже капитан Шахтера, бразилец Тайсон, играющий в Украине уже более 9 лет, не выдержал. Он подошел к гостевой трибуне, с которой потоком лились расистские выкрики и оскорбления, и запустил туда мячом.

После этого к своим же фанам подошли игроки Динамо, попросив их прекратить проявления расизма, однако вошедшие "в раж" гости продолжили срывать игру. Арбитр приостановил матч и футболисты ушли с поля.

При этом сеть уже облетели фото не выдержавшего потока оскорблений Тайсона, который в сердцах не сдержал слезу и показал обидчикам на фанатской трибуне весьма красноречивый жест, из-за которого был вынужден уйти с поля по решению арбитра из-за красной карточки после.