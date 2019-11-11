11.11.2019 17:42

Шахматы. Харьковчанин - чемпион международного турнира

Харьковский гроссмейстер выиграл соревнования по рапиду на этапе «Grand Chess Tour» турнира «Superbet Rapid & Blitz», который проходил 9-10 ноября в городе Бухарест (Румыния).



//city.kharkov.ua

Харьковчанин Антон Коробов выиграл этап мирового турнира, став лучшим в «быстрых» шахматах.

Он единственный не проиграл ни одной партии, набрал в девяти турах 12 очков из 18 возможных, трижды победил и шесть партий свел вничью.

Шахматист на два очка опередил ближайших соперников - Аришу Гири из Нидерландов, Шахрияра Мамедьярова из Азербайджана и Левона Ароняна из Армении.

А вот в блице Антон Коробов набрал только 6,5 очка и разделил восьмое место с шахматистом из Азербайджана.