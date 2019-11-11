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11.11.2019  17:42   

Шахматы. Харьковчанин - чемпион международного турнира

Харьковский гроссмейстер выиграл соревнования по рапиду на этапе «Grand Chess Tour» турнира «Superbet Rapid & Blitz», который проходил 9-10 ноября в городе Бухарест (Румыния).


//city.kharkov.ua
Харьковчанин Антон Коробов выиграл этап мирового турнира, став лучшим в «быстрых» шахматах.
 
Он единственный не проиграл ни одной партии, набрал в девяти турах 12 очков из 18 возможных, трижды победил и шесть партий свел вничью.
 
Шахматист на два очка опередил ближайших соперников - Аришу Гири из Нидерландов, Шахрияра Мамедьярова из Азербайджана и Левона Ароняна из Армении.
 
А вот в блице Антон Коробов набрал только 6,5 очка и разделил восьмое место с шахматистом из Азербайджана.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  шахматы, чемпион, харьков
 
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