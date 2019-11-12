12.11.2019 11:40

Харьковчане завоевали "золото" Кубка Украины по плаванию

В Киевской области прошел Кубок Украины по плаванию в 50-метровом бассейне, на котором сборная Харьковской области завоевала 15 медалей, в том числе пять золотых



://dmskh.gov.ua

С 7 по 9 ноября 2019 в городе Бровары Киевской области, состоялся Кубок Украины по плаванию в 50-метровом бассейне, на котором сборная команда Харьковской области завоевала 15 медалей, в том числе 5 золотых. Участие в соревнованиях принимали 294 спортсмена из 19 областей страны, а также гости из Белоруссии. По итогам Кубка на счету харьковчан 5 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые награды.

Наибольшее количество принесла Карина Снитко. Она победила на дистанциях 200м вольным стилем (2: 05.34) и 800м вольным стилем (9: 12.52), заняла второе место на дистанции 100м вольным стилем (0: 57.66), а также стала бронзовым призером на 50 м вольным стилем (0: 26.80) и 400м вольным стилем (4: 30.00).

Дважды на высшую ступень пьедестала почета поднимался харьковчанин Максим Голубничий, который победил на дистанциях 200м брассом (2: 15.98) и 400м комплексным плаванием (4: 28.87)

Еще одну золотую медаль Харьковщине принесла Марина Колесникова, победив на дистанции 400 м вольным стилем (4: 21.55). Кроме того Марина получила три серебряные награды на дистанциях 100м на спине (1: 04.17), 50м на спине (0: 30.19) и 200м вольным стилем (2: 05.48).

Призерами Кубка Украины также стали:

- Татьяна Евминова - второй место 200м комплексное плавание (2: 22.30) и второй место 200м баттерфляй (2: 25.54).

- Элина Мясоедова - второй место 800м вольный стиль (9: 15.53)

- Герман Фень - 3-е место 100м на спине (0: 56.96)