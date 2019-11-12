12.11.2019 11:55

Танцевальный дуэт харьковчан занял первое место на международном турнире в Чехии

Харьковский дуэт фигуристов Александра Назарова и Максим Никитин заняли первое место в соревновании танцев на льду, который проходил в чешском городе Оломоуц.



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По сумме двух танцев они набрали 175.76 баллов, опередив соперников из Польши (Юстину Плутовску - Джереми Флемин) и Германии (Аманда Петерсон - Максимильян Пфистерер), которые оказались в итоге соответственно на втором и третьем местах.

Это уже четвертая награда наших спортсменов на старте нового сезона. Напомним, что ранее Назарова и Никитин победили в турнире в Италии, а также дважды становились бронзовыми призерами в той же Италии и Беларуси.