Танцевальный дуэт харьковчан занял первое место на международном турнире в Чехии

Харьковский дуэт фигуристов Александра Назарова и Максим Никитин заняли первое место в соревновании танцев на льду, который проходил в чешском городе Оломоуц.
По сумме двух танцев они набрали 175.76 баллов, опередив соперников из Польши (Юстину Плутовску - Джереми Флемин) и Германии (Аманда Петерсон - Максимильян Пфистерер), которые оказались в итоге соответственно на втором и третьем местах.
Это уже четвертая награда наших спортсменов на старте нового сезона. Напомним, что ранее Назарова и Никитин победили в турнире в Италии, а также дважды становились бронзовыми призерами в той же Италии и Беларуси.
Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное, поэтому будьте осторожны с деньгами.
Утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Без существенных осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
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